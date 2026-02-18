https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/metin-akpinarin-biyolojik-kizi-duygu-nebioglunun-tazminat-davasinda-karar-1103603603.html
Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nun tazminat davasında karar
Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’nun tazminat davasında karar
Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu'nun, "babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği" gerekçesiyle... 18.02.2026
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar hakkında, Duygu Nebioğlu tarafından açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.
Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu yaklaşık iki yıl önce verilen mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Nebioğlu, bu kez “babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği” gerekçesiyle tazminat talebiyle dava açtı.
Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum."