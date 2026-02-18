https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/metin-akpinarin-biyolojik-kizi-duygu-nebioglunun-tazminat-davasinda-karar-1103603603.html

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’nun tazminat davasında karar

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu’nun tazminat davasında karar

Sputnik Türkiye

Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu iki yıl önce mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu’nun, “babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği” gerekçesiyle... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T14:41+0300

2026-02-18T14:41+0300

2026-02-18T14:41+0300

türki̇ye

metin akpınar

duygu nebioğlu

yeşilçam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103676/63/1036766373_0:2:1001:565_1920x0_80_0_0_0fdda62bd0f48e63db1d2a8a0aa33adb.png

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar hakkında, Duygu Nebioğlu tarafından açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararda itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın biyolojik kızı olduğu yaklaşık iki yıl önce verilen mahkeme kararıyla kesinleşmişti. Nebioğlu, bu kez “babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği” gerekçesiyle tazminat talebiyle dava açtı.Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, şu ifadeleri kullandı:"Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/sehir-sehir-gezerek-yemek-yiyen-fenomenlere-vergi-hediye-ve-bedava-yemeklerin-vergisini-odeyecekler-1103597339.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin akpınar, duygu nebioğlu, yeşilçam