İstanbul'da Avrupa Yakası'nda kar, Anadolu Yakası'nda sağanak etkisini sürdürüyor
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı Avrupa'da ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor. 18.02.2026
Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde başlayan kar ve sulu kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy'de kar, Sultangazi'de de sulu kar etkili oluyor.Yağışla beraber araçlarda, yeşillik alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştuğu görüldü.Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu.
20:32 18.02.2026 (güncellendi: 20:34 18.02.2026)
Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde başlayan kar ve sulu kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy'de kar, Sultangazi'de de sulu kar etkili oluyor.
Yağışla beraber araçlarda, yeşillik alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştuğu görüldü.
Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu.