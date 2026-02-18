Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/istanbulda-avrupa-yakasinda-kar-anadolu-yakasinda-saganak-etkisini-surduruyor-1103613777.html
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda kar, Anadolu Yakası'nda sağanak etkisini sürdürüyor
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda kar, Anadolu Yakası'nda sağanak etkisini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı Avrupa'da ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T20:32+0300
2026-02-18T20:34+0300
türki̇ye
anadolu yakası
avrupa yakası
beylikdüzü
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103186974_0:37:1431:842_1920x0_80_0_0_051319d7a718ec251fe54a1e12c6aa77.jpg
Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde başlayan kar ve sulu kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy'de kar, Sultangazi'de de sulu kar etkili oluyor.Yağışla beraber araçlarda, yeşillik alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştuğu görüldü.Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/edirnede-kar-yagisi-basladi-akomdan-istanbul-icin-karla-karisik-yagmur-uyarisi-1103592073.html
türki̇ye
anadolu yakası
avrupa yakası
beylikdüzü
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103186974_131:0:1302:878_1920x0_80_0_0_1d12bc3bf190a80f4c87fe5dd5148080.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anadolu yakası, avrupa yakası, beylikdüzü, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
anadolu yakası, avrupa yakası, beylikdüzü, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda kar, Anadolu Yakası'nda sağanak etkisini sürdürüyor

20:32 18.02.2026 (güncellendi: 20:34 18.02.2026)
© AA / İbrahim Halil Aktürkİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA / İbrahim Halil Aktürk
Abone ol
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı Avrupa'da ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde başlayan kar ve sulu kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy'de kar, Sultangazi'de de sulu kar etkili oluyor.
Yağışla beraber araçlarda, yeşillik alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştuğu görüldü.
Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu.
İstanbul'a yeniden kar yağışı geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
TÜRKİYE
Edirne’de kar yağışı başladı: AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала