Rubio: Cenevre müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Cenevre'de düzenlenen Ukrayna konulu müzakerelerin ardından katılımcıların önemli ilerleme kaydettiğini belirtti 23.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna krizini sona erdirmeyi öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının Amerikalı, Avrupalı ve Ukraynalı üst düzey temsilcileri tarafından masaya yatırıldığı Cenevre'deki müzakerelerde katılımcıların önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.Rubio, Cenevre müzakerelerinin Trump yönetiminin görevi devraldığından bu yana Ukrayna çözümü konusunda en verimli toplantı olduğunu vurguladı. Amerikalı diplomat, ABD'nin Ukrayna planını görüşürken Rusya'nın tutumunu anladığını düşündüğünü sözlerine ekledi.Geliştirilmekte olan çözüm planının, alternatiflere bağlı olarak 26 veya 28 maddeden oluştuğuna dikkat çeken Rubio, müzakerecilerin hala ‘birkaç konuyu’ çözmeleri gerektiğini dile getirdi.Ukrayna ile ilgili çözüm planı üzerinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna inandığını ifade eden Rubio, ABD'nin Rusya'nın tutumunu anladığını da ifade etti:Rubio, çözüm planına ilişkin tüm görüş ayrılıklarının giderilebileceğini ve ABD'nin, plan üzerinde ‘en kısa sürede’ anlaşmaya varılmasını beklediğinin altını çizerek, ABD'nin son 10 ayda Ukrayna ihtilafının taraflarının önceliklerini ve kırmızı çizgilerini iyi anladığını vurguladı.Çözüm planının onaylanması için Rusya'nın da onayının gerektiğini söyleyen Bakan, "Rus tarafı denklemin diğer tarafı, onların da bunu onaylaması gerekecek" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, planın nihai bir barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini, ancak bu metnin şu anda Rusya ile esaslı bir şekilde görüşülmediğini belirtmişti. Putin, bunun, ABD yönetiminin Kiev'in onayını alamamasından kaynaklandığını, zira Ukrayna ile Avrupalı müttefiklerinin hala hayalperest olduklarını ve Rusya'ya savaş alanında stratejik bir yenilgi yaşatma hayalleri kurduklarını vurgulamıştı. Rus lider, bu tutumun muharebe sahasındaki gerçek durum hakkında nesnel bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı, Kiev'in ABD'nin önerilerini reddetmesi halinde hem Ukrayna'nın hem de Avrupalı savaş kışkırtıcılarının, Kupyansk'ta yaşananların cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak tekrarlanacağını anlamaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.Trump, 28 maddelik Ukrayna planının 'son teklif' olmadığını belirterek "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz" demişti.

