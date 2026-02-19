https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kim-jong-un-yeni-coklu-roketatarin-direksiyonuna-gecti-1103621223.html
Kim Jong-un, yeni çoklu roketatarın direksiyonuna geçti
19.02.2026
2026-02-19T09:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103621016_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_5facca261e62b87a5e9072d435ec7a94.jpg
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya ve partiye teslim edilen yeni büyük kalibreli çoklu roketatar sistemlerinden birinin direksiyonuna geçerek onunla meydanda tur attı.Kuzey Kore'de geliştirilen yapay zekâya sahip 50 adet 600 mm'lik çok namlulu roketatar sisteminin Kore İşçi Partisi Kongresi’nde tanıtıldıktan sonra Kore Halk Ordusu'na teslim edildiği bildirildi. Ülke lideri Kim Jong-un bu silahı ve onu üreten işçileri övdüğü kaydedildi.Haberde, “Yoldaş Kim Jong-un, bir çoklu roketatar aracına oturarak ve bizzat aracı kullanarak, zafer meydanında görkemli bir şekilde sıralanmış olan mutlak silahları gezdi” ifadesi kullanıldı.Ajansın yayınladığı fotoğraflarda, Kim Jong-un'un yeni savaş aracıyla meydanda dolaşırken, sıralanmış silahları ve 25 Nisan Kültür Evi meydanında toplanan insanları incelediği ve gülümsediği görülüyor.Kim, “Her türlü tehdidi ve dış sorunları güçlü bir şekilde bastırabilecek askeri güçlerimizi sürekli olarak geliştirme çalışmaları daha da hızlandırılacak” diye açıkladı.
