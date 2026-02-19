Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/iraktan-bu-yana-en-buyugu-abd-ortadoguya-hava-kuvvetini-konuslandiriyor-1103620550.html
Irak'tan bu yana en büyüğü: ABD, Ortadoğu'ya hava kuvvetini konuşlandırıyor
Irak'tan bu yana en büyüğü: ABD, Ortadoğu'ya hava kuvvetini konuşlandırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Ortadoğu'ya F-35 ve F-22 savaş uçaklarının yanı sıra, kontrol ve koordinasyon uçaklarını da konuşlandırmaya devam ettiği belirtildi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T08:34+0300
2026-02-19T08:39+0300
dünya
abd
ortadoğu
i̇ran
irak
f-35
f-22
donald trump
abbas arakçi
steve witkoff
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779966_0:46:1183:711_1920x0_80_0_0_98f7cfd00dc526a2a6434ee376edd9e3.png
The Wall Street Journal gazetesi, kaynaklara ve uçuş bilgilerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ortadoğu’ya Irak işgalinden bu yana en büyük hava kuvvetleri konuşlandırdığını yazdı.Haberde, ABD’nin son birkaç gündür F-35 ve F-22 savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırmaya devam ettiği ifade edildi. Bölgeye ayrıca kontrol ve koordinasyon uçaklarının da gönderildiğine dikkat çekildi.Saldırı ve elektronik harp uçakları taşıyan yeni bir uçak gemisinin de bölgeye aktarıldığı kaydedilen haberde, ayrıca, son haftalarda bölgeye hava savunma unsurlarının da konuşlandırıldığını anımsattı.ABD'li yetkililer, bu durumun, İran'a karşı haftalarca sürebilecek bir hava harekatı yürütme fırsatı vereceğini dile getirdi.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın siyasi ve askeri yöneticilerini ortadan kaldırmaktan, ülkenin nükleer ve füze programlarıyla bağlantılı kişilere yönelik daha sınırlı saldırılara kadar çeşitli seçeneklerin sunulduğu bildirildi. Yetkililer, Trump’ın henüz saldırı konusunda nihai bir karar vermediğini söylediler.İran ve ABD heyetleri 17 Şubat Salı günü Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği’nde bir araya gelerek İran nükleer sorununu görüştüler. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.Görüşmeleri "yapıcı" ve "ciddi" olarak nitelendiren Arakçi, tarafların, gelecekteki bir anlaşmaya doğru ilerlerken izleyecekleri temel ilkeleri geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Şimdilik, İran ve ABD heyetleri olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışmak üzere başkentlerine döndüler. Taraflar daha sonra metinleri karşılıklı olarak paylaşacak ve üçüncü tur görüşmeler için bir tarih belirleyecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rdif-baskani-dmitriyev-rusyaya-uygulanan-yaptirimlarin-kalkmasi-abdnin-cikarina-1103620429.html
i̇ran
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102779966_88:0:1097:757_1920x0_80_0_0_201054ee4bf78ff054e36155fe57c13d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, i̇ran, irak, f-35, f-22, donald trump, abbas arakçi, steve witkoff
abd, ortadoğu, i̇ran, irak, f-35, f-22, donald trump, abbas arakçi, steve witkoff

Irak'tan bu yana en büyüğü: ABD, Ortadoğu'ya hava kuvvetini konuşlandırıyor

08:34 19.02.2026 (güncellendi: 08:39 19.02.2026)
© U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernEl Udeid Hava Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A Lightning II jetleri
El Udeid Hava Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A Lightning II jetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Abone ol
ABD’nin, Ortadoğu'ya F-35 ve F-22 savaş uçaklarının yanı sıra, kontrol ve koordinasyon uçaklarını da konuşlandırmaya devam ettiği belirtildi.
The Wall Street Journal gazetesi, kaynaklara ve uçuş bilgilerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Ortadoğu’ya Irak işgalinden bu yana en büyük hava kuvvetleri konuşlandırdığını yazdı.
Haberde, ABD’nin son birkaç gündür F-35 ve F-22 savaş uçaklarını Ortadoğu'ya konuşlandırmaya devam ettiği ifade edildi. Bölgeye ayrıca kontrol ve koordinasyon uçaklarının da gönderildiğine dikkat çekildi.
Saldırı ve elektronik harp uçakları taşıyan yeni bir uçak gemisinin de bölgeye aktarıldığı kaydedilen haberde, ayrıca, son haftalarda bölgeye hava savunma unsurlarının da konuşlandırıldığını anımsattı.
ABD'li yetkililer, bu durumun, İran'a karşı haftalarca sürebilecek bir hava harekatı yürütme fırsatı vereceğini dile getirdi.
Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran'ın siyasi ve askeri yöneticilerini ortadan kaldırmaktan, ülkenin nükleer ve füze programlarıyla bağlantılı kişilere yönelik daha sınırlı saldırılara kadar çeşitli seçeneklerin sunulduğu bildirildi. Yetkililer, Trump’ın henüz saldırı konusunda nihai bir karar vermediğini söylediler.
İran ve ABD heyetleri 17 Şubat Salı günü Cenevre'deki Umman Büyükelçiliği’nde bir araya gelerek İran nükleer sorununu görüştüler. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etti.
Görüşmeleri "yapıcı" ve "ciddi" olarak nitelendiren Arakçi, tarafların, gelecekteki bir anlaşmaya doğru ilerlerken izleyecekleri temel ilkeleri geliştirmeyi başardıklarını söyledi. Şimdilik, İran ve ABD heyetleri olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışmak üzere başkentlerine döndüler. Taraflar daha sonra metinleri karşılıklı olarak paylaşacak ve üçüncü tur görüşmeler için bir tarih belirleyecekler.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
EKONOMİ
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’ya uygulanan yaptırımların kalkması ABD’nin çıkarına
08:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала