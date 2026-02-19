https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kaplama-disi-olanlar-dikkat-disleri-uykusunda--akcigerine-kacti-operasyonla-cikarildi-1103634044.html

Kaplama dişi olanlar dikkat: Dişleri uykusunda akciğerine kaçtı, operasyonla çıkarıldı

Üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Uzmanlar ise zamanla kaplamaların gevşeyebileceğini, mideye ya da soluk... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşayan bir kadın ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişlerinin yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Dişleri yutmuş olabileceğini düşünerek hemen doktora gitti ama çekilen röntgen filminde dişlerin akciğere kaçtığı tespit edildi. Bronkoskopi yöntemiyle 'kaçak dişler' çıkarılırken Prof. Dr. Levent Alpay bunun oldukça nadir bir durum olduğunu belirtirken, "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor" vurgusu yaptı. Kayıp dişleri akciğerinden çıktıTRTHaber'in haberine göre, ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Akciğerdeki diş bronkoskopi yöntemiyle çıkarılırken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay yaşananları anlattı. Akciğer filminde üç dişten oluşan kaplama köprüsünün aspire edildiğini fark ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Alpay, "Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hasta, “Acaba yuttum mu?” diye düşündü. Genelde bu tür durumlarda yutma söz konusu olur. Oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bu tür vakaları genelde çocukluk çağında görürüz; erişkinlerde ise nadir görülür. Nefes borusunu tıkayabilir, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi problemler oluşturabilir. Bu nedenle hastalara acil müdahale gerekir." diye konuştu. Kaplamanız varsa dikkat Prof. Dr. Alpay, kaplama dişi olanlara da önemli uyarılarda bulundu: "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor."

