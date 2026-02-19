Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/kaplama-disi-olanlar-dikkat-disleri-uykusunda--akcigerine-kacti-operasyonla-cikarildi-1103634044.html
Kaplama dişi olanlar dikkat: Dişleri uykusunda akciğerine kaçtı, operasyonla çıkarıldı
Kaplama dişi olanlar dikkat: Dişleri uykusunda akciğerine kaçtı, operasyonla çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Uzmanlar ise zamanla kaplamaların gevşeyebileceğini, mideye ya da soluk... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T15:00+0300
2026-02-19T15:00+0300
sağlik
diş
akciğer
diş kaplaması
kaplama diş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093885895_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_080e577c5d33ddd9c75b8abceba6c6c3.jpg
İstanbul'da yaşayan bir kadın ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişlerinin yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Dişleri yutmuş olabileceğini düşünerek hemen doktora gitti ama çekilen röntgen filminde dişlerin akciğere kaçtığı tespit edildi. Bronkoskopi yöntemiyle 'kaçak dişler' çıkarılırken Prof. Dr. Levent Alpay bunun oldukça nadir bir durum olduğunu belirtirken, "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor" vurgusu yaptı. Kayıp dişleri akciğerinden çıktıTRTHaber'in haberine göre, ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Akciğerdeki diş bronkoskopi yöntemiyle çıkarılırken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay yaşananları anlattı. Akciğer filminde üç dişten oluşan kaplama köprüsünün aspire edildiğini fark ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Alpay, "Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hasta, “Acaba yuttum mu?” diye düşündü. Genelde bu tür durumlarda yutma söz konusu olur. Oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bu tür vakaları genelde çocukluk çağında görürüz; erişkinlerde ise nadir görülür. Nefes borusunu tıkayabilir, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi problemler oluşturabilir. Bu nedenle hastalara acil müdahale gerekir." diye konuştu. Kaplamanız varsa dikkat Prof. Dr. Alpay, kaplama dişi olanlara da önemli uyarılarda bulundu: "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/yogun-bakima-alinmisti-unlu-sarkici-hakan-tasiyanin-saglik-durumu-hakkinda-son-aciklama--1103630854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093885895_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2848d61c5badeff696cdba675e9cbc8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diş, akciğer, diş kaplaması, kaplama diş
diş, akciğer, diş kaplaması, kaplama diş

Kaplama dişi olanlar dikkat: Dişleri uykusunda akciğerine kaçtı, operasyonla çıkarıldı

15:00 19.02.2026
© AADiş doktoru
Diş doktoru - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA
Abone ol
Üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Uzmanlar ise zamanla kaplamaların gevşeyebileceğini, mideye ya da soluk borusuna kaçabileceği belirterek uyardı.
İstanbul'da yaşayan bir kadın ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişlerinin yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Dişleri yutmuş olabileceğini düşünerek hemen doktora gitti ama çekilen röntgen filminde dişlerin akciğere kaçtığı tespit edildi. Bronkoskopi yöntemiyle 'kaçak dişler' çıkarılırken Prof. Dr. Levent Alpay bunun oldukça nadir bir durum olduğunu belirtirken, "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor" vurgusu yaptı.

Kayıp dişleri akciğerinden çıktı

TRTHaber'in haberine göre, ağzının üst arka bölgesindeki üçlü kaplama dişleri akciğerine kaçan kadın yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Akciğerdeki diş bronkoskopi yöntemiyle çıkarılırken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay yaşananları anlattı. Akciğer filminde üç dişten oluşan kaplama köprüsünün aspire edildiğini fark ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını dile getiren Prof. Dr. Alpay, "Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hasta, “Acaba yuttum mu?” diye düşündü. Genelde bu tür durumlarda yutma söz konusu olur. Oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bu tür vakaları genelde çocukluk çağında görürüz; erişkinlerde ise nadir görülür. Nefes borusunu tıkayabilir, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi problemler oluşturabilir. Bu nedenle hastalara acil müdahale gerekir." diye konuştu.

Kaplamanız varsa dikkat

Prof. Dr. Alpay, kaplama dişi olanlara da önemli uyarılarda bulundu:
"Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor."
Hakan Taşıyan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
YAŞAM
Yoğun bakıma alınmıştı: Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında son açıklama
12:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала