İstanbul-İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapanırken güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.Bölgeye asayiş ve karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
02:44 19.02.2026 (güncellendi: 02:48 19.02.2026)
Toprak kayması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı.
Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapanırken güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.
Bölgeye asayiş ve karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
