İstanbul-İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı. 19.02.2026
Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapanırken güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.Bölgeye asayiş ve karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
02:44 19.02.2026 (güncellendi: 02:48 19.02.2026)
