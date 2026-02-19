https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/istanbul-izmir-otoyolu-toprak-kaymasi-nedeniyle-ulasima-kapatildi-1103617890.html

İstanbul-İzmir Otoyolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprak kayması meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu iki yönlü ulaşıma kapatıldı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapanırken güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı.Bölgeye asayiş ve karayolları ekipleri yönlendirilirken, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

