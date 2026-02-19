https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/istanbul-cumhuriyet-bassavciligina-fatih-donmez-atandi-1103639016.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T17:27+0300
2026-02-19T17:27+0300
2026-02-19T17:31+0300
türki̇ye
fatih dönmez
cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
akın gürlek
adalet bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103639181_22:0:778:425_1920x0_80_0_0_43963b6ec082ef0d0eaef5d47182632d.jpg
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandıBuna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103639181_116:0:683:425_1920x0_80_0_0_69875f46d72819f73c663668269bb881.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı'na fatih dönmez atandı
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı'na fatih dönmez atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
17:27 19.02.2026 (güncellendi: 17:31 19.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.
HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.