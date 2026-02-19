Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandıBuna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
17:27 19.02.2026 (güncellendi: 17:31 19.02.2026)
Fatih Dönmez
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.
HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.
