https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/istanbul-cumhuriyet-bassavciligina-fatih-donmez-atandi-1103639016.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T17:27+0300

2026-02-19T17:27+0300

2026-02-19T17:31+0300

türki̇ye

fatih dönmez

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

akın gürlek

adalet bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103639181_22:0:778:425_1920x0_80_0_0_43963b6ec082ef0d0eaef5d47182632d.jpg

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez atandıBuna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili Neceattin Öztürk Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı'na fatih dönmez atandı