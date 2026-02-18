Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
Erdoğan: Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık
Erdoğan: Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi. 18.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programında konuştu.Terörsüz Türkiye süreci
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-surec-komisyonu-raporunu-acikliyor-1103594697.html
Sputnik Türkiye
recep tayyip erdoğan, vali, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, vali, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık

14:50 18.02.2026 (güncellendi: 14:59 18.02.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programında konuştu.
Sosyal medyanın yaygınlaşması ile iletişimin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu görevlilerimiz doğal olarak bu mecraları daha çok kullanıyor. Beğeni ve gündeme gelmek gibi sebeplerle ölçü aman zaman kaçıyor. İnsanların mahremiyeti ihlal ediliyor.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye'yi başlattık. Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Terör örgütünün tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz

Süreç Komisyonu Raporu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
TÜRKİYE
'Terörsüz Türkiye Raporu' komisyonda kabul edildi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş detayları paylaştı
11:24

