Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programında konuştu.Terörsüz Türkiye süreci
14:50 18.02.2026 (güncellendi: 14:59 18.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Buluşması" programında konuştu.
Sosyal medyanın yaygınlaşması ile iletişimin önemli bir kısmı bu mecralara kaydı. Kamu görevlilerimiz doğal olarak bu mecraları daha çok kullanıyor. Beğeni ve gündeme gelmek gibi sebeplerle ölçü aman zaman kaçıyor. İnsanların mahremiyeti ihlal ediliyor.
Terörsüz Türkiye'yi başlattık. Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Terör örgütünün tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz