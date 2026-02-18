Erdoğan: Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık

Terörsüz Türkiye'yi başlattık. Komisyon raporunu tamamladı, tarihi bir adım attık. Terörsüz Türkiye sürecini başlatarak milletimizin ayağına vurulan yarım asırlık kanlı prangayı parçalamak üzere elimizi de gövdemizi de taşın altına koyduk. Terör örgütünün tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak. Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız. Süreci sabote etmek isteyen karanlık odaklara rağmen 16 aydır hem büyük bir hassasiyetle hem de müstesna bir başarıyla süreci yönetiyoruz