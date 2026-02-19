Türkiye
Antalya falezlerinde 'mağara ev': Falezleri oyup asansör kurmuşlar, belediye mühürledi
Antalya falezlerinde 'mağara ev': Falezleri oyup asansör kurmuşlar, belediye mühürledi
Antalya'daki dünyada tek 'Tufa Kıyı Falezi' yapısında, falezler oyularak kurulduğu belirlenen kaçak baraka ve denize inen özel asansör Muratpaşa Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
Antalya’da Konyaaltı Beach Park bölgesinden başlayıp Lara kıyılarına uzanan ve “Tufa Kıyı Falezi” özelliğiyle dünyada tek olduğu belirtilen falezlerde, beton, ahşap ve demir kullanılarak yapıldığı belirlenen kaçak baraka ile falezler oyularak yapılan özel asansör, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.Dalış sırasında fark edildi: Merdiven, demir kapı ve içerideki eşyalarAntalya kıyılarında hobi amaçlı dalışlar yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hüseyin Fırat, Konyaaltı Caddesi bölgesindeki falezlerde yaptığı dalışta kayalıklar arasında betonarme ve demirden denize inen merdivenleri fark etti. Merdivenlerden kayalıklara tırmanan Fırat, falezlerin üzerinde kaçak betonarme bir yapı ile karşılaştı. Fırat, beton duvarlar ve demir kapı bulunan barakanın kapısındaki delikten görüntü aldığında içeride kano, sandalyeler, duş ve av malzemeleri bulunan bir oda ile kara bağlantısı olduğu düşünülen merdivenleri görüntüledi.“Kesin Korunacak Hassas Alan” niteliği taşıyan falezlerdeki kaçak barakalarla ilgili işlem başlatıldı. Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin incelemesinde, Konyaaltı Caddesi Yavuz Özcan Parkı batısındaki barakanın bir apartmana ait olduğu belirlendi. Kaçak yapıya, falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği de tespit edildi; kaçak betonarme baraka ve asansör mühürlendi.Çevre İl Müdürlüğü’ne yazı: Süreçte hangi adımlar atılacak?Belediye ekipleri, falezlerden sorumlu kamu kurumu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla mühürleme işlemini bildirdi ve devamında yapılması gereken işlemlere ilişkin görüş istedi. İl Müdürlüğü’nün kararına göre kaçak baraka ve asansöre yönelik işlem yapılacağı öğrenildi.Kaymakamlık açıklaması: Yaklaşık 40 sene önce inşa edilmişMuratpaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Konyaaltı Caddesi falezler deniz kısmından kayalıklara açılan bir mağara ve mağaraya ait demir kapı üzerinde kamera olduğu görülmesi üzerine, Muratpaşa Kaymakamlığı, inceleme başlatmış ve karadan araştırma yapılarak bahse konu mağaranın Konyaaltı Caddesi'nde bulunan bir apartmana ait olduğu; mağaranın yaklaşık 40 sene önce inşa edildiği ve mağaradan denize direkt olarak asansör ile inilebildiği; ayrıca mağaranın içerisinde merdivenin de olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mağara, Muratpaşa Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınarak kullanıma kapatılmıştır."
Antalya falezlerinde 'mağara ev': Falezleri oyup asansör kurmuşlar, belediye mühürledi

Antalya’daki dünyada tek ‘Tufa Kıyı Falezi’ yapısında, falezler oyularak kurulduğu belirlenen kaçak baraka ve denize inen özel asansör Muratpaşa Belediyesi ekiplerince mühürlendi.
Antalya’da Konyaaltı Beach Park bölgesinden başlayıp Lara kıyılarına uzanan ve “Tufa Kıyı Falezi” özelliğiyle dünyada tek olduğu belirtilen falezlerde, beton, ahşap ve demir kullanılarak yapıldığı belirlenen kaçak baraka ile falezler oyularak yapılan özel asansör, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Dalış sırasında fark edildi: Merdiven, demir kapı ve içerideki eşyalar

Antalya kıyılarında hobi amaçlı dalışlar yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan Hüseyin Fırat, Konyaaltı Caddesi bölgesindeki falezlerde yaptığı dalışta kayalıklar arasında betonarme ve demirden denize inen merdivenleri fark etti. Merdivenlerden kayalıklara tırmanan Fırat, falezlerin üzerinde kaçak betonarme bir yapı ile karşılaştı. Fırat, beton duvarlar ve demir kapı bulunan barakanın kapısındaki delikten görüntü aldığında içeride kano, sandalyeler, duş ve av malzemeleri bulunan bir oda ile kara bağlantısı olduğu düşünülen merdivenleri görüntüledi.
Kesin Korunacak Hassas Alan” niteliği taşıyan falezlerdeki kaçak barakalarla ilgili işlem başlatıldı. Muratpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin incelemesinde, Konyaaltı Caddesi Yavuz Özcan Parkı batısındaki barakanın bir apartmana ait olduğu belirlendi. Kaçak yapıya, falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği de tespit edildi; kaçak betonarme baraka ve asansör mühürlendi.

Çevre İl Müdürlüğü’ne yazı: Süreçte hangi adımlar atılacak?

Belediye ekipleri, falezlerden sorumlu kamu kurumu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resmi yazıyla mühürleme işlemini bildirdi ve devamında yapılması gereken işlemlere ilişkin görüş istedi. İl Müdürlüğü’nün kararına göre kaçak baraka ve asansöre yönelik işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaymakamlık açıklaması: Yaklaşık 40 sene önce inşa edilmiş

Muratpaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konyaaltı Caddesi falezler deniz kısmından kayalıklara açılan bir mağara ve mağaraya ait demir kapı üzerinde kamera olduğu görülmesi üzerine, Muratpaşa Kaymakamlığı, inceleme başlatmış ve karadan araştırma yapılarak bahse konu mağaranın Konyaaltı Caddesi'nde bulunan bir apartmana ait olduğu; mağaranın yaklaşık 40 sene önce inşa edildiği ve mağaradan denize direkt olarak asansör ile inilebildiği; ayrıca mağaranın içerisinde merdivenin de olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu mağara, Muratpaşa Belediyesi tarafından gerekli tedbirler alınarak kullanıma kapatılmıştır."
