https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/gazze-baris-kurulunun-ilk-toplantisi-bugun-abdde-neler-bekleniyor-1103628267.html
Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı bugün ABD’de: Neler bekleniyor?
Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı bugün ABD’de: Neler bekleniyor?
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump bugün Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısına başkanlık edecek. 45’ten fazla devletin katılımcılığıyla gerçekleşiyor. İlk etapta yeniden inşa için 5 milyar dolar topladığını duyurması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/trump-gazze-baris-konseyi-19-subatta-toplanacak-1103519548.html
Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı bugün ABD’de: Neler bekleniyor?

12:18 19.02.2026
© REUTERS Jonathan ErnstABD Barış Enstitüsü
ABD Barış Enstitüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump bugün Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısına başkanlık edecek. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın temsil edeceği toplantı, Gazze’nin geleceğine ilişkin çözümlenmemiş sorular ışığında 45’ten fazla devletin katılımcılığıyla gerçekleşiyor. İlk etapta yeniden inşa için 5 milyar dolar topladığını duyurması bekleniyor.
Gazze’ye yapılacak yardımın miktarı, Hamas’ın silahsızlanması ve insani yardımın organize edilmesi, uluslararası arenada Gazze Barış Kurulu’nun etkinliğini sorgulayacak en büyük soru işaretleri olarak görülüyor.
Trump, bugün Washington’da yakın zamanda kendi adını verdiği Donald J. Trump ABD Barış Enstitüsü binasında ülke temsilcilerine hitap edecek. Katılımcı ülkelerin yeniden inşa fonu için 5 milyar dolar topladığını duyurması bekleniyor.

Peşinat niteliğinde

Bu tutarın, muhtemelen daha birçok milyar dolara ihtiyaç duyacak fon için 'peşinat' niteliğinde olması öngörülüyor. ABD’li bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, 5 milyar doların içinde Washington’ın Körfez’deki Arap müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in her birinin 1.2 milyar dolar katkısının yer almasının beklendiğini söyledi.

İsrail var, Filistinli temsilci yok

Trump’ın Barış Kurulu tartışmalara yol açtı. Kurulda İsrail yer alırken Filistinli temsilciler bulunmuyor. Ayrıca Trump’ın kurulun ileride Gazze dışındaki sorunları da ele alabileceği yönündeki önerisi, Birleşmiş Milletler’in küresel diplomasi ve çatışma çözümündeki ana platform rolünü zayıflatabileceği endişelerini artırdı.
ABD’li yetkililer, Trump’ın ayrıca birçok ülkenin Gazze’de barışın korunmasına yardımcı olacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılmak üzere binlerce asker göndermeyi planladığını açıklayacağını söyledi.

Güvenlik Konseyi’nin çoğu üyesi de yok

ABD’li yetkililer, etkinliğe 47 ülkeden delegasyonların ve Avrupa Birliği’nin katılmasının beklendiğini söyledi. Liste, Arnavutluk’tan Vietnam’a uzanan geniş bir ülke yelpazesini ve İsrail’i içeriyor.
Ancak Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri listede yer almıyor.
Etkinlikte konuşma yapması beklenen isimler arasında Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, kurulda üst düzey bir rol üstlenmesi beklenen eski Britanya Başbakanı Tony Blair, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov’un yanı sıra diğer katılımcılar bulunuyor.
