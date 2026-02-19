https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/fenomen-deniz-sinan-demir-tutuklandi-1103645167.html
Fenomen Deniz Sinan Demir tutuklandı
Sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Sünni mezhebine mensup kişilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Deniz Sinan Demir, gözaltına alınmıştı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
