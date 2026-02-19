https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/fenomen-deniz-sinan-demir-tutuklandi-1103645167.html

Fenomen Deniz Sinan Demir tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Deniz Sinan Demir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Sünni mezhebine mensup kişilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Deniz Sinan Demir, gözaltına alınmıştı. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

