Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
Deniz Sinan Demir gözaltına alındı
İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
haberler
deniz sinan demir
gözaltı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında sosyal medya platformu üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verilmişti.Sinan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
türki̇ye
10:01 19.02.2026
İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında sosyal medya platformu üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verilmişti.
Sinan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
