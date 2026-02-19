https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/deniz-sinan-demir-gozaltina-alindi-1103622464.html

Deniz Sinan Demir gözaltına alındı

İçerik üreticisi Deniz Sinan Demir, sosyal medyada açtığı bir canlı yayında kullandığı ifadelerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı hakkında sosyal medya platformu üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklamıştı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama, el koyma talimatı verilmişti.Sinan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

