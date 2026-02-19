https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/eski-ingiltere-prensi-andrew-gozaltina-alindi-1103631147.html

Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Epstein belgelerinde adı geçen eski İngiltere Prensi Andrew, gözaltına alındı. Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu olan Andrew'un kraliyet ünvanları geçtiğimiz... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T13:08+0300

2026-02-19T13:08+0300

2026-02-19T14:10+0300

dünya

elizabeth

prens andrew

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049702926_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8b22ac8998ed38129052b05f9a4b8f08.jpg

Uluslararası haber ajansları bugün, polisin Kral Charles'ın küçük kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ı Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.Bugün erken saatlerde İngiliz basını İngiltere'nin doğusundaki Sandringham arazisindeki Wood Farm'a altı sivil polis aracı ve yaklaşık sekiz sivil polis memurunun geldiğini bildirmişti.Thames Valley polisi bugünkü açıklamasında isim vermeden şu açıklamayı yaptı: Emniyet Müdür Yardımcısı Oliver Wright şunları söyledi: "Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, kamu görevinde usulsüzlük iddiasıyla ilgili soruşturma başlattık. Ortaklarımızla birlikte bu iddia edilen suçu soruştururken, soruşturmamızın bütünlüğünü ve objektifliğini korumamız önemlidir. Bu davaya yönelik kamuoyunun yoğun ilgisinin farkındayız ve uygun zamanda güncellemeler sağlayacağız."Andrew gözaltında ne kadar tutulabilir?İngiliz basınına konuşan uzmanlar eski prensin gözaltında 96 saate kadar tutulabileceğini ancak bunun polis yetkilileri ve mahkeme tarafından uzatmalarla mümkün olabileceğini söyledi.Benzer suçlamalarla gözaltına alınanların örnek gözaltı sürelerinin 12 ya da 24 saat olduğu ardından ya tutuklandıkları ya da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları bildirildi.Andrew Windsor’ın içinde sadece yatak ve bir tuvalet olan gözaltı hücresinde tutulacağı, burada sorgulanmayı bekleyeceği bildirildi.Thames Valley Polisi, bu ayın başlarında, ABD hükümeti tarafından yakın zamanda yayınlanan dosyalara göre, Mountbatten-Windsor'ın gizli hükümet belgelerini Epstein'e ilettiği iddialarını değerlendirdiklerini söylemişti.Kraliçe Elizabeth'in ikinci oğlu Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein ile ilgili herhangi bir hata yaptığını her zaman reddetti ve arkadaşlıklarından pişman olduğunu söyledi, ancak son belgelerin yayınlanmasından bu yana yorum taleplerine yanıt vermedi.Tüm unvan ve ayrıcalıkları geri alınmıştı Buckingham Sarayı’ndan geçen yıl yapılan açıklamada, Andrew’un “Prens, York Dükü, Inverness Kontu ve Killyleagh Baronu” unvanlarının iptal edildiği bildirilmişti.Majesteleri” (His Royal Highness) hitabı da kaldırıldı. Kararın, Galler Prensi William’ın da desteğiyle alındığı öğrenildi. Epstein bağlantısı ve Virginia Giuffre davası Kararın arka planında, Andrew’un pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ve mağdurlardan Virginia Giuffre’nin cinsel saldırı suçlamaları bulunuyor.Giuffre, Nisan ayında intihar etmeden önce yayımlanan anı kitabında Andrew’un “kendisiyle seks yapmayı doğuştan gelen bir hak gibi gördüğünü” yazmıştı. Andrew iddiaları reddetse de, 12 milyon sterlinlik tazminat ödeyerek davayı kapatmıştı. Royal Lodge tahliyesi başladı Buckingham açıklamasına göre, Andrew’un Windsor’daki Royal Lodge konutunun kira sözleşmesi feshedildi. Artık yasal koruması bulunmayan Andrew, Sandringham’daki özel bir eve taşınacak. Yeni konutunun masrafları Kral tarafından karşılanacak. Eski eşi Sarah Ferguson da Royal Lodge’dan ayrılacak. Kraliyet nişanları da geri alındı İngiliz medyasına göre Andrew’un, Order of the Garter ve Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalyesi payeleri de iptal edildi. 2022’de HRH unvanını kullanmayı bırakmıştı ancak bu statü şimdi resmen kaldırıldı.Parlamento ve kamuoyu tepkisi İngiltere Parlamentosu daha önce Andrew’un unvanlarının resmen alınması çağrısında bulunmuştu. Kamu Hesapları Komitesi, Andrew’un Royal Lodge’daki 30 odalı konut için neden yalnızca sembolik kira ödediğini sorgulamıştı. Kral Charles’ın, unvanları kraliyet kararnamesiyle iptal ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kral-charles-prens-andrewun-tum-kraliyet-unvanlarini-geri-aldi-skandallarin-prensi-andrew-kimdir-1100640829.html

elizabeth

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elizabeth, prens andrew