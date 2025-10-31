Kral Charles, Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarını geri aldı: 'Skandalların Prensi' Andrew kimdir?
Buckingham Sarayı, Prens Andrew’un tüm kraliyet unvanlarının geri alındığını ve Royal Lodge’dan tahliye edileceğini açıkladı. Kral Charles’ın kardeşine yönelik bu adımı, Epstein skandalının ardından Kraliyet tarihinde benzeri görülmemiş bir yaptırım olarak kayıtlara geçti. Peki, Prens Andrew kimdir? Prens Andrew'un unvanları neden elinden alındı?
İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yıllardır yankı bulan Jeffrey Epstein skandalı, sonunda en sert sonucunu doğurdu. Kral III. Charles, kardeşi Prens Andrew’un tüm unvanlarını geri alarak onu resmen Kraliyet ailesinden dışladı. Artık yalnızca “Andrew Mountbatten Windsor” olarak anılacak.
Tüm unvanlar ve ayrıcalıklar geri alınıyor
Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Andrew’un “Prens, York Dükü, Inverness Kontu ve Killyleagh Baronu” unvanlarının iptal edildiği bildirildi. “Majesteleri” (His Royal Highness) hitabı da kaldırıldı. Kararın, Galler Prensi William’ın da desteğiyle alındığı öğrenildi.
Epstein bağlantısı ve Virginia Giuffre davası
Kararın arka planında, Andrew’un pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi ve mağdurlardan Virginia Giuffre’nin cinsel saldırı suçlamaları bulunuyor. Giuffre, Nisan ayında intihar etmeden önce yayımlanan anı kitabında Andrew’un “benimle seks yapmayı doğuştan gelen bir hak gibi gördüğünü” yazmıştı.
Andrew iddiaları reddetse de, 12 milyon sterlinlik tazminat ödeyerek davayı kapatmıştı.
Royal Lodge tahliyesi başladı
Buckingham açıklamasına göre, Andrew’un Windsor’daki Royal Lodge konutunun kira sözleşmesi feshedildi. Artık yasal koruması bulunmayan Andrew, Sandringham’daki özel bir eve taşınacak. Yeni konutunun masrafları Kral tarafından karşılanacak.
Eski eşi Sarah Ferguson da Royal Lodge’dan ayrılacak.
Kraliyet nişanları da geri alındı
İngiliz medyasına göre Andrew’un, Order of the Garter ve Kraliyet Viktorya Nişanı Şövalyesi payeleri de iptal edildi. 2022’de HRH unvanını kullanmayı bırakmıştı ancak bu statü şimdi resmen kaldırıldı.
Parlamento ve kamuoyu tepkisi
İngiltere Parlamentosu daha önce Andrew’un unvanlarının resmen alınması çağrısında bulunmuştu.
Kamu Hesapları Komitesi, Andrew’un Royal Lodge’daki 30 odalı konut için neden yalnızca sembolik kira ödediğini sorgulamıştı.
Kamu Hesapları Komitesi, Andrew’un Royal Lodge’daki 30 odalı konut için neden yalnızca sembolik kira ödediğini sorgulamıştı.
Tepkiler: Zor ama doğru karar
Giuffre’nin kardeşi Sky Roberts, “Andrew’un hapse girmesi gerekirdi ama Kral’ın cesareti takdire değer,” dedi.
İngiltere Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, kararın “zor ama doğru” olduğunu söyledi.
Kültür Bakanı Lisa Nandy ise “Bu adım, cinsel istismar mağdurlarına güçlü bir mesajdır” ifadelerini kullandı.
ABD’li Kongre üyesi Suhas Subramanyam, Andrew’un “Epstein’ın suçlarına dair tüm bilgileri açıklaması gerektiğini” söyledi.
Prens Andrew kimdir?
Andrew Mountbatten Windsor, 19 Şubat 1960’ta Buckingham Sarayı’nda doğdu. Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip’in üçüncü çocuğudur.
Kraliyet Donanması’nda helikopter pilotu olarak görev yaptı ve 1982 Falkland Savaşı’na katıldı.
1986’da Sarah Ferguson ile evlendi; iki kızları, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie bulunuyor. Çift 1996’da boşandı.
Unvanların alınma nedeni
Epstein bağlantısı ve Giuffre’nin iddiaları, Andrew’un itibarını derinden sarstı.
Skandalın ardından Prens Andrew, 2020’den bu yana kamusal görevlerden çekilmişti. Şimdi ise resmen kraliyet statüsünü kaybetti.
