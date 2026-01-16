https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/idam-cezasi-istenmisti-guney-korede-eski-devlet-baskani-yoonun-sikiyonetim-davasinda-ilk-hukum-1102788035.html

İdam cezası talep edilmişti: Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim davasında ilk hüküm açıklandı

İdam cezası talep edilmişti: Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkıyönetim davasında ilk hüküm açıklandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore’de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2024’teki başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevi kötüye kullanma ve belge... 16.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-16T09:17+0300

2026-01-16T09:17+0300

2026-01-16T09:19+0300

dünya

güney kore

asya & pasifik

yoon suk-yeol

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091190796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf9b17ea4c6f29dc5a4ab0b0c7cc6143.jpg

Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2024 yılında ilan ettiği ancak kısa sürede geri çekilen sıkıyönetim girişimi nedeniyle açılan davada görevi kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından mahkum edildi.Seul'de gerçekleşen mahkemede, Yoon'un ayrıca tutuklanmamak için adaleti engelleyip engellemediğine ilişkin suçlamaları da değerlendiriyor. Savcılık, bu dosya kapsamında Yoon hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.Davada ilk hüküm verildiYoon hakkında açılan ve toplam dört ayrı davayı kapsayan yargı sürecindeki ilk hüküm verildi. Sıkıyönetim ilanı, kısa sürmesine rağmen ülkede büyük bir siyasi krize yol açmış, binlerce kişi protestolar için sokaklara çıkarken milletvekilleri Ulusal Meclis’te toplanarak kararı iptal etmişti.Mahkemenin verdiği bu ilk kararın, Yoon’un devam eden diğer davalarına da emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor. Eski devlet başkanı hakkında görevi kötüye kullanma, seçim yasasını ihlal gibi suçlamaların yanı sıra en ağır suçlama olan isyan (ayaklanma) suçlaması da bulunuyor. Savcılık, bu dosyada idam cezası talep ederken, söz konusu davanın kararının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.Cuma günü görülen duruşmada mahkeme, Yoon’un: Eski başbakan suçlamaları reddettiEski başbakan Yoon Suk Yeol, hakkındaki suçlamaları reddetti. Tutuklanma kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Yoon, anayasanın kendisini sıkıyönetim ilanı öncesinde kabinenin tüm üyeleriyle görüşmeye zorlamadığını ileri sürdü. Yoon ayrıca, soruşturmayı yürüten makamların kendisini inceleme ve gözaltına alma yetkisi bulunmadığını iddia etti.Güney Kore'de yapılan anketlere göre, geçen aralık ayında yapılan bir araştırmada Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 30’u, Yoon’un sıkıyönetim ilanının isyan suçunu oluşturmadığını düşündüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/guney-korede-savcilik-siki-yonetim-ilan-eden-yoon-icin-idam-cezasi-talep-etti-1102707629.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore, asya & pasifik, yoon suk-yeol, dava