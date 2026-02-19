Eski CIA subayı: Rusya'nın 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşması beni şaşırtmaz
© Sputnik / Russian Defence MinistryRusya - asker - Russian servicemen are pictured by military equipment captured by Russian troops during Russia's military operation in Ukraine, near the village of Huta-Mezhyhirska, in Ukraine. Ten Javelin American-made portable anti-tank missile systems, grenade launchers, man-portable air-defense systems were discovered at a base that was taken under control of the Russian Armed Forces
© Sputnik / Russian Defence Ministry
Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'ta ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken, Batılı uzmanlar Kiev'i müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı uyarıyor.
Eski CIA subayı Larry Johnson, Ukrayna'nın aksine Rusya'nın müzakerelere ihtiyacı olmadığını belirterek Rus ordusunun 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşmasının kendisini şaşırtmayacağını vurguladı.
ABD medyasına demeç veren Johnson, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler ışığında yaptığı değerlendirmesinde, "Rusya, bu müzakerelere Ukrayna'nın kendine gelip, çatışmalara devam ederse daha fazla toprak kaybedeceğini anlamasını umarak katılıyor" dedi.
Müzakerelerin başarısız olması halinde dahi Rusya ordusunun özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşabileceğini ve daha fazla toprak kazanabileceğini kaydeden Johnson, Ukrayna'nın Rusya karşısında üstünlüğü hiçbir koşulda ele geçiremeyeceğinin altını çizdi.
Eski CIA subayı, "Rusya'nın yıl sonuna kadar Odessa ve Nikolayev'i ele geçirmeleri muhtemel. Hatta Kiev'i almalarına bir adım kalmasına bile şaşırmam" ifadelerini kullandı.
