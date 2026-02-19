Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/eski-cia-subayi-rusyanin-2026-sonuna-dogru-kievi-almaya-yaklasmasi-beni-sasirtmaz-1103627182.html
Eski CIA subayı: Rusya'nın 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşması beni şaşırtmaz
Eski CIA subayı: Rusya'nın 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşması beni şaşırtmaz
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'ta ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken, Batılı uzmanlar Kiev'i müzakerelerin... 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T12:01+0300
2026-02-19T12:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
larry johnson
ukrayna
kiev
rusya
cia
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/06/1056131106_0:5:1920:1085_1920x0_80_0_0_f93afdea71b881eb6ad90634c81357ba.jpg
Eski CIA subayı Larry Johnson, Ukrayna'nın aksine Rusya'nın müzakerelere ihtiyacı olmadığını belirterek Rus ordusunun 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşmasının kendisini şaşırtmayacağını vurguladı.ABD medyasına demeç veren Johnson, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler ışığında yaptığı değerlendirmesinde, "Rusya, bu müzakerelere Ukrayna'nın kendine gelip, çatışmalara devam ederse daha fazla toprak kaybedeceğini anlamasını umarak katılıyor" dedi.Müzakerelerin başarısız olması halinde dahi Rusya ordusunun özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşabileceğini ve daha fazla toprak kazanabileceğini kaydeden Johnson, Ukrayna'nın Rusya karşısında üstünlüğü hiçbir koşulda ele geçiremeyeceğinin altını çizdi.Eski CIA subayı, "Rusya'nın yıl sonuna kadar Odessa ve Nikolayev'i ele geçirmeleri muhtemel. Hatta Kiev'i almalarına bir adım kalmasına bile şaşırmam" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/rus-gucler-kolombiyali-parali-askerleri-tuzaga-cekip-etkisiz-hale-getirdi-1103623459.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/06/1056131106_234:0:1687:1090_1920x0_80_0_0_a4d0d590db71bea14dc35ab86094f68e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, larry johnson, ukrayna, kiev, rusya, cia, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat
abd, larry johnson, ukrayna, kiev, rusya, cia, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat

Eski CIA subayı: Rusya'nın 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşması beni şaşırtmaz

12:01 19.02.2026
© Sputnik / Russian Defence MinistryRusya - asker - Russian servicemen are pictured by military equipment captured by Russian troops during Russia's military operation in Ukraine, near the village of Huta-Mezhyhirska, in Ukraine. Ten Javelin American-made portable anti-tank missile systems, grenade launchers, man-portable air-defense systems were discovered at a base that was taken under control of the Russian Armed Forces
Rusya - asker - Russian servicemen are pictured by military equipment captured by Russian troops during Russia's military operation in Ukraine, near the village of Huta-Mezhyhirska, in Ukraine. Ten Javelin American-made portable anti-tank missile systems, grenade launchers, man-portable air-defense systems were discovered at a base that was taken under control of the Russian Armed Forces - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© Sputnik / Russian Defence Ministry
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ve Donbass'ta ilerleyişini kararlılıkla sürdürürken, Batılı uzmanlar Kiev'i müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı uyarıyor.
Eski CIA subayı Larry Johnson, Ukrayna'nın aksine Rusya'nın müzakerelere ihtiyacı olmadığını belirterek Rus ordusunun 2026 sonuna doğru Kiev'i almaya yaklaşmasının kendisini şaşırtmayacağını vurguladı.

ABD medyasına demeç veren Johnson, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan müzakereler ışığında yaptığı değerlendirmesinde, "Rusya, bu müzakerelere Ukrayna'nın kendine gelip, çatışmalara devam ederse daha fazla toprak kaybedeceğini anlamasını umarak katılıyor" dedi.

Müzakerelerin başarısız olması halinde dahi Rusya ordusunun özel askeri harekattaki hedeflerine ulaşabileceğini ve daha fazla toprak kazanabileceğini kaydeden Johnson, Ukrayna'nın Rusya karşısında üstünlüğü hiçbir koşulda ele geçiremeyeceğinin altını çizdi.

Eski CIA subayı, "Rusya'nın yıl sonuna kadar Odessa ve Nikolayev'i ele geçirmeleri muhtemel. Hatta Kiev'i almalarına bir adım kalmasına bile şaşırmam" ifadelerini kullandı.
Саперы группировки войск Центр разминирует освобожденные территории в зоне СВО в ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus güçler, Kolombiyalı paralı askerleri tuzağa çekip etkisiz hale getirdi
10:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала