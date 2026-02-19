https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/pentagon-hazir-karar-trumpta-abdiran-geriliminde-askeri-esik-asiliyor-mu-1103635603.html

Pentagon hazır, karar Trump'ta: ABD–İran geriliminde askeri eşik aşılıyor mu?

Pentagon hazır, karar Trump'ta: ABD–İran geriliminde askeri eşik aşılıyor mu?

19.02.2026

ABD'li üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, Başkan Donald Trump'a İran'a yönelik olası askeri operasyon için ordunun tam anlamıyla hazır olduğunu raporladı. Ancak Beyaz Saray'da yürütülen değerlendirmelerin sürdüğü, olası bir operasyonun zamanlamasının bu hafta sonunun ötesine sarkabileceği belirtiliyor. Yetkililer, görüşmelerin "akışkan ve dinamik" bir seyir izlediğini ve kararın netleşmediğini vurguladı.Pentagon bölgedeki personeli kaydırıyorABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'nın önümüzdeki günlerde Orta Doğu'daki bazı personeli geçici olarak Avrupa veya ABD'ye kaydıracağı öğrenildi. Yetkililer, bu tür hareketlerin olası askeri faaliyetler öncesinde rutin bir uygulama olduğunu ve tek başına saldırının yakın olduğu anlamına gelmediğini açıkladı. Bölgede halihazırda bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubuna ek olarak USS Gerald Ford uçak gemisi grubunun da Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bildirildi. Gemi takip verilerine göre Ford, şu an Batı Afrika kıyılarında seyrediyor.Beyaz Saray: Öncelik diplomasiBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, çarşamba günkü basın toplantısında İran'a yönelik askeri müdahaleyi meşrulaştıran birçok gerekçe bulunduğunu kabul ederken Başkan Trump'ın önceliğinin diplomasi olduğunu vurguladı. Leavitt, haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen operasyonun "başarılı" geçtiğini öne sürerek Tahran'ın Washington ile anlaşma masasına oturmasının "akıllıca" olacağını savundu. Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından ABD savaş gemilerine dolaylı atıfta bulunarak Washington'a mesaj gönderdi.Cenevre'de nükleer müzakereler tıkandıABD ve İran heyetleri, İsviçre'nin Cenevre kentinde nükleer program konulu dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. ABD yönetimi bazı ilerlemeler kaydedildiğini açıklasa da tarafların kritik konularda hâlâ derin görüş ayrılıkları içinde olduğu bildiriliyor. Beyaz Saray, İran tarafının önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı bir yanıt vermesini beklediklerini açıklarken yeni bir müzakere tarihi henüz belirlenmedi.Netanyahu görüşmesi ve İsrail faktörüCBS News'e konuşan kaynaklar, Trump'ın daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede kritik bir teklif ilettiğini ileri sürdü. Buna göre diplomasi başarısız olursa ABD'nin İsrail'in İran'ın balistik füze programına yönelik saldırılarını destekleyebileceği konuşuldu. Bu iddia doğrulanmamış olsa da bölgedeki askeri gerilimin yalnızca iki taraflı olmadığını, İsrail faktörünün de denklemin belirleyici bir unsuru olmayı sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu süreçte İran, roket faaliyetleri gerekçesiyle ülkenin güney bölgesinde uçuşlara ilişkin resmi uyarıda bulundu.

