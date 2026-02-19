https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/epstein-dosyalarinda-adi-gecen-bill-gates-hindistandaki-bir-zirvedeki-konusmasini-iptal-etti-1103624889.html

Epstein dosyalarında adı geçen Bill Gates, Hindistan'daki bir zirvedeki konuşmasını iptal etti

Bill Gates, Hindistan’da düzenlenen AI Impact Summit’te yapması planlanan açılış konuşmasını son anda iptal etti. Son dönemde Bill Gates, Jeffrey Epstein ile... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Bill Gates, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen yapay zeka zirvesinde yapacağı açılış konuşmasını programdan saatler önce geri çekti. Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Zirvenin temel önceliklerine odaklanılmasını sağlamak amacıyla Sayın Gates açılış konuşmasını yapmayacaktır” denildi. İptalin gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi.Epstein dosyalarında adı geçiyorBill Gates'in adı son haftalarda, 2019'da hayatını kaybeden ve 2008’de fuhuşa aracılık suçundan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile bağlantılarına dair yayımlanan yeni belgelerle yeniden gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan dosyalar arasında, Epstein’ın 2013 yılında kendi e-posta hesabında taslak olarak kaydettiği ve Gates hakkında çeşitli iddialar içeren iletiler de yer aldı. Mesajların Epstein tarafından kendisine hitaben yazıldığı ve gönderilmediği belirtiliyor.Söz konusu taslaklarda, Epstein’ın Gates için cinsel içerikli bazı düzenlemeler yaptığı ve eşinden cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu gizlemek amacıyla ilaç temin ettiğini öne sürdüğü iddialar yer aldı. Ancak bu iddiaların doğrulanmadığı ve mesajların kim tarafından yazıldığının net olmadığı ifade ediliyor.Gates iddiaları reddettiGates, hakkındaki iddiaları reddetti. CNN'e temsilcisi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Epstein ile görüşmesinin 'ciddi bir muhakeme hatası' olduğunu kabul eden Gates'in, herhangi bir uygunsuz ya da yasa dışı faaliyete karıştığı yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddettiği aktarıldı. Gates, Epstein’ın adasındaki etkinliklere katılmadığını ve yasa dışı faaliyetlerle hiçbir ilgisinin olmadığını savundu.

