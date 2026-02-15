Türkiye
Epstein soruşturması: 305 yüksek profilli isim açıklandı
Epstein soruşturması: 305 yüksek profilli isim açıklandı
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen 305 yüksek profilli kişinin yer aldığı listeyi açıkladı. Listede Donald Trump, Bill Gates... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
Epstein soruşturması: 305 yüksek profilli isim açıklandı

21:26 15.02.2026
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen 305 yüksek profilli kişinin yer aldığı listeyi açıkladı. Listede Donald Trump, Bill Gates ve Kim Kardashian gibi isimler dikkat çekti.
ABD'li milyarder Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca e-posta, fotoğraf ve belge kademeli olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 14 Şubat’ta Kongre’ye gönderdiği mektupta, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası’nın 3. maddesi uyarınca tüm dosyaların yayımlandığını bildirdi.
Mektupta, 'hükümet görevlisi veya siyasi olarak öne çıkan kişi olan ve yasa kapsamında yayımlanan dosyalarda en az bir kez adı geçen' kişilerin listesine yer verildi. İsimlerin dosyalarda farklı bağlamlarda geçtiği, listede yer almanın Epstein’ın suçlarıyla bağlantılı bir suçluluk ya da yanlış anlamına gelmediği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 305 isim şöyle:

Alexander Acosta
Gloria Allred
Julian Assange
Vincent Babino
Steve Bannon
Xavier Becerra
Beyonce
Hunter Biden
Laura Birger
Leon Black
Antony Blinken
Pam Bondi
Lauren Book
Stephen E. Boyd
John Brennan
Sean Buckley
George W. Bush
Stephen Calk
Miriam Adelson
Prens Andrew (Andrew Mountbatten-Windsor)
Audrey Strauss
Alec Baldwin
Ehud Barak
Lanna Belohlavek
Jeff Bezos
David Bistricer
Jill Biden
Tony Blair
David Boies
Dan Bongino
Cory Booker
Ric Bradshaw
John Brockman
Gerald Bull
Jeb Bush
Russell Capone
Fidel Castro
Noam Chomsky
Tom Carper
Cher
Bill Clinton
George Clooney
Kurt Cobain
Brian Colleran
Maureen Comey
Bill Cosby
Alan Dershowitz
Barry Diller
Kathleen DuPont
John Eisenberg
Stephen Feinberg
Chelsea Clinton
Linda Collins
George Conway
Omar Daza
Ron DeSantis
Phil Donahue
George Economou
Kraliçe II. Elizabeth
Rahm Emanuel
Jeffrey Epstein
Sarah Ferguson
Michael Flynn
Mark Foley
Edward Friedland
Phillip Frost
Bill Gates
Melinda Gates
Rudy Giuliani
Dan Goldman
Nikki Haley
Kamala Harris
Orrin Hatch
Woody Allen
Arthur Edward Rory Guinness
Stephanie Avakian
Doug Band
William Barr
Geoffrey Berman
Ashley Biden
Joe Biden
Marc Bistricer
Todd Blanche
John Bolton
Bono
David Bowdich
Richard Branson
Jean-Luc Brunel
George W. Bush Jr.
Patrick Byrne
Tucker Carlson
Dick Cheney
Jay Clayton
Hillary Clinton
Michael Cohen
James Comey
David Copperfield
Robert De Niro
Princess Diana
Rebekah Donaleski
Michael Egauger
Keith Ellison
Germann Erben
Mark Filip
Marius Fortelni
Tony Higgins
Eric Holder
Mark Hosenball
Sarah Huckabee Sanders
Clare Iveagh
Henry Jarecki
Rony Hawk
Stanley Ho
Marc Andreessen Horowitz
Steny Hoyer
Florence Hutner
Michael Jackson
Jay-Z
Merrick Garland
Timothy Geithner
Lindsey Graham
Joshua Harrish
Howard Heiss
Reid Hoffman
Michael Horowitz
Mike Huckabee
Kjell Inge Rokke
Mick Jagger
Pramila Jayapal
Hakeem Jeffries
Janis Joplin
Robert F. Kennedy Jr.
Carl Kline
Jared Kushner
Jay Lefkowitz
Hank Johnson
John Kasich
John Kerry
Barry Krisher
Jon Kyl
Jeremy Lefroy
Monica Lewinsky
Jessica Lonergan
Lord Robert May
Howard Lutnick
Jack Lew
Zoe Lofgren
Nancy Mace
James Margolin
Thomas Massie
Mark Meadows
Theresa May
Peter Mandelson
Ed Markey
Ghislaine Maxwell
John McCain
Jared Moskowitz
Robert Menendez
Nathan Milikowsky
Alison Moe
Michael Milken
Lisa Monaco
William Mook
Mick Mulvaney
Jerry Nadler
Michelle Obama
Mehmet Öz
Kash Patel
Binyamin Netanyahu
Nancy Pelosi
John Phelan
Tony Podesta
Papa II. John Paul
Elvis Presley
Prens Philip
Dan Quayle
Brett Ratner
Rupert Murdoch
Janet Napolitano
Gavin Newsom
Alexandria Ocasio-Cortez
Sophia Papapetru
Ron Paul
Mike Pence
Stacey Plaskett
Lara Pomerantz
Susan Pope
Lisa Marie Presley
Mary Gay Scanlon
Alex Jones
John Kendall Rowlands
Ro Khanna
Larry Kudlow
Lady Victoria Hervey
Leonard Leo
Ted Lieu
Howard Lorber
Loretta Lynch
Coreen Mao
Meghan Markle
Robert Maxwell
Nicole McFarland
Alyssa Milano
Steve Mnuchin
Marilyn Monroe
Robert S. Mueller III
Elon Musk
Larry Nassar
Barack Obama
Rosie O'Donnell
Daniel Parker
Joseph Pecorino
Diego Pestana
Lee Plourde
Mike Pompeo
Samantha Power
Prens Harry
Thomas Pritzker
John Ratcliffe
Ronald Reagan
Janet Reno
Bill Richardson
Andrew Rohrbach
Jeffrey Rosen
Alexander Rossmiller
Karl Rove
Marco Rubio
Pierre Salinger
J.B. Pritzker
Jamie Raskin
Chad Readler
Joseph Recarey
Michael Reiter
Tom Reynolds
Susan Rice
Terje Rod-Larsen
Matthew Rogers
Mitt Romney
Nicolas Roos
Rod Rosenstein
Diana Ross
John Roth
Timothy Routch
Marc Rowan
Howard Rubenstein
Kathy Ruemmler
Paul Ryan
Ben Sasse
Janis Schenberg
Amy Schumer
Tim Scott
Jeff Sessions
Gretchen Shappert
Timothy Shea
Edward Snowden
Alex Soros
Kevin Spacey
Eliot Spitzer
Debbie Stabenow
Jes Staley
Kenneth Starr
Jens Stoltenberg
Petter Stordalen
Glenn Straub
Sultan Ahmed bin Sulayem
Lawrence Summers
Eric Swalwell
Adam Schiff
Chuck Schumer
Jay Sekulow
Yitzhak Shamir
John Scarola
Martin Schlaff
Stephen Schwarzman
Adrienne Senatore
Ben Shapiro
Daniel Siad
George Soros
Bruce Springsteen
Keir Starmer
Gunhild Stordalen
Barbra Streisand
William Sweeney Jr.
Peter Thiel
Ivanka Trump
J.D. Vance
Kevin Warsh
Damian Williams
Ron Wyden
Jeff Zucker
Marjorie Taylor Greene
Carol Thomas-Jacobs
Melania Trump
Maric Villafana
Abigail Wexner
Michael Wolff
Mark Yung
Mark Zuckerberg
Margaret Thatcher
Donald Trump
Chris Tucker
Richard Walker
Les Wexner
Stanley Woodward
Paolo Zampolli
