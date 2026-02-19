Türkiye
'Değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' iddiasıyla ilgili açıklama
'Değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' iddiasıyla ilgili açıklama
TİGEM, 'değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiaya konu olan 19 tayla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarafından kuruma bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada, olayla ilgili çeşitli mecralarda yer alan 'değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.'6 tay telef olmuş, 4 tay yaralanmıştır'Söz konusu işletmede bulunan Çiftçibaşı Tay Tavlası'ndaki 19 tayın, henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen şekilde padok servis kapısının açılması sonucu işletme sahası dışına çıktığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
01:00 19.02.2026
TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde sürdürdüklerini belirterek söz konusu işletmelerde şu ana kadar toplam 130 baş tay doğduğunu söyledi. İşletmelerindeki tay doğumlarının haziran ayına kadar sürmesi beklendiklerini ifade etti.
TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde sürdürdüklerini belirterek söz konusu işletmelerde şu ana kadar toplam 130 baş tay doğduğunu söyledi. İşletmelerindeki tay doğumlarının haziran ayına kadar sürmesi beklendiklerini ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA
Abone ol
TİGEM, 'değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iddiaya konu olan 19 tayla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), tarafından kuruma bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, olayla ilgili çeşitli mecralarda yer alan 'değeri 100 milyon lira olan yarış atları kayıp' şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

'6 tay telef olmuş, 4 tay yaralanmıştır'

Söz konusu işletmede bulunan Çiftçibaşı Tay Tavlası'ndaki 19 tayın, henüz nedeni kesin olarak belirlenemeyen şekilde padok servis kapısının açılması sonucu işletme sahası dışına çıktığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Tayların karayoluna ulaşması neticesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 tay telef olmuş, 4 tay yaralanmıştır, 9 tay ise sağlıklı bir şekilde aynı gün işletmeye geri getirilmiştir. İddia edildiği gibi kayıp olan tay veya at yoktur. Telef olan 6 tayın toplam değeri ise iddia edildiği gibi 100 milyon lira değil, yaklaşık 800 bin liradır. Olayın hemen ardından gerekli idari ve adli süreçler başlatılmış olup Malatya Valiliği ile TİGEM tarafından konuya ilişkin soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca olayın hemen akabinde Malatya Valiliği tarafından kamuoyuna resmi açıklama yapılmıştır. Kamuoyunun asılsız ve spekülatif beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

