Çin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı: Hui ve Uygur Türklerine ait stantlar tercih edildi
Çin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı: Hui ve Uygur Türklerine ait stantlar tercih edildi
Çin'de Müslümanlar, Ramazan ayının ilk gününde ilk iftarlarını yaptı. Pekin'de Niucie Camisi çevresinde yoğunluk yaşanırken, Hui ve Uygur Türklerine ait...
Çin'de ilk teravih namazı dün gece kılınırken, Müslümanlar ilk oruçlarını akşam saat 17.54’te açtı.Pekin’in Şiçıng bölgesindeki Niucie Camisi çevresinde Ramazan coşkusu yaşandı. Niucie Caddesi’nde kasap ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu.Halk, Hui ve Uygur Türklerine ait stantlarda etli ekmek, erişte ve tatlı çeşitleriyle iftar yaparken, restoranlarda helal dana ve kuzu etiyle hazırlanan yemekler tercih edildi.
Çin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı: Hui ve Uygur Türklerine ait stantlar tercih edildi

20:56 19.02.2026
© AA / Emre AytekinÇin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı
Çin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA / Emre Aytekin
Çin’de Müslümanlar, Ramazan ayının ilk gününde ilk iftarlarını yaptı. Pekin’de Niucie Camisi çevresinde yoğunluk yaşanırken, Hui ve Uygur Türklerine ait stantlar ilgi gördü.
Çin'de ilk teravih namazı dün gece kılınırken, Müslümanlar ilk oruçlarını akşam saat 17.54’te açtı.
Pekin’in Şiçıng bölgesindeki Niucie Camisi çevresinde Ramazan coşkusu yaşandı. Niucie Caddesi’nde kasap ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu.
Halk, Hui ve Uygur Türklerine ait stantlarda etli ekmek, erişte ve tatlı çeşitleriyle iftar yaparken, restoranlarda helal dana ve kuzu etiyle hazırlanan yemekler tercih edildi.
