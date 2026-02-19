https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/cinde-muslumanlar-ilk-iftarini-acti-hui-ve-uygur-turklerine-ait-stantlar-tercih-edildi-1103644807.html
Çin'de ilk teravih namazı dün gece kılınırken, Müslümanlar ilk oruçlarını akşam saat 17.54’te açtı.Pekin’in Şiçıng bölgesindeki Niucie Camisi çevresinde Ramazan coşkusu yaşandı. Niucie Caddesi’nde kasap ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu.Halk, Hui ve Uygur Türklerine ait stantlarda etli ekmek, erişte ve tatlı çeşitleriyle iftar yaparken, restoranlarda helal dana ve kuzu etiyle hazırlanan yemekler tercih edildi.
Çin'de Müslümanlar ilk iftarını açtı: Hui ve Uygur Türklerine ait stantlar tercih edildi
Çin'de ilk teravih namazı dün gece kılınırken, Müslümanlar ilk oruçlarını akşam saat 17.54’te açtı.
Pekin’in Şiçıng bölgesindeki Niucie Camisi çevresinde Ramazan coşkusu yaşandı. Niucie Caddesi’nde kasap ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu.
Halk, Hui ve Uygur Türklerine ait stantlarda etli ekmek, erişte ve tatlı çeşitleriyle iftar yaparken, restoranlarda helal dana ve kuzu etiyle hazırlanan yemekler tercih edildi.