Asya ülkeleri kutlamalara başladı: Çin At Yılı nedir? Neyi simgeliyor? Neden Ateş Atı Yılı da deniyor?

Çin Yeni Yılı, Çin At yılı veya Ay Yeni Yılı, ay takviminin ilk yeni ayına denk gelir ve her yıl 21 Ocak ile 20 Şubat arasında gerçekleşen 15 günlük bir festivaldir. Çin başta olmak üzere Endonezya, Vietnam, Filipinler ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinde milyonlar, Çin At Yılı'nı kutluyor. “Çin Yeni Yılı” Nedir?Çin Yeni Yılı, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan ve Çin kültürünün en önemli geleneksel bayramı olarak kabul edilen özel bir dönem. Çin Ay takvimine göre belirlenen bu kutlama, yalnızca yeni bir yılın başlangıcını değil, aynı zamanda tazelenmeyi ve yeni umutları da simgeler.Bu süreçte aileler bir araya gelir, zengin sofralar kurulur ve evler kırmızı renkli süslemelerle donatılır. Sokaklarda kağıttan figürlerle danslar düzenlenir, kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılan havai fişekler patlatılır. Çocuklara kırmızı zarflar içinde para verilmesi ise yeni yılın bereket ve şans getirmesi dileğinin bir parçası olarak görülür.Günümüzde Çin Yeni Yılı yalnızca Çin’de değil Güney Kore, Japonya, Endonezya, Vietnam ve Malezya gibi birçok Asya ülkesinde topluluklar tarafından da büyük bir coşku ve geleneksel ritüellerle kutlanmaktadır.Çin At Yılı nedir?Çin takvimine göre 2026, “At Yılı” olarak kabul ediliyor. Bu dönem, özgürlük arayışı, hareketlilik, cesaret ve bireysel güçlenme gibi temaların öne çıktığı bir zaman dilimi olarak yorumlanıyor. 17 Şubat 2026’da başlayacak ve 7 Şubat 2027’ye kadar sürecek olan At Yılı, özellikle yenilenme, dinamizm ve kişisel girişimler açısından dikkat çekici bir süreç olarak değerlendiriliyor.Çin zodyak hayvanları ve anlamlarıÇin zodyak sistemi, her biri belirli enerjileri temsil eden 12 hayvandan oluşur. İnanışa göre her hayvan, kendi döngüsünde belli seneleri temsil eder ve o yıllarda, dönemin atmosferini ve o sene doğanların karakterlerini yansıtır.2026 Çin Yeni Yılı ne zaman?Çin takviminde yeni yıl, 17 Şubat 2026 tarihinde başlar ve 7 Şubat 2027 tarihinde sona erer. Bu dönem, Çin kültüründe yeni atılımların, tazelenmenin ve yüksek enerjinin başlangıcı olarak görülür. 2026 At Yılı’nın anlamı nedir?Açık kaynaklara göre Çin takviminde At, özgürlük, bağımsızlık ve hareketliliği temsil eder. Neden Ateş Yılı da deniliyor?Çin takviminde bazı yılların “Ateş”, “Su”, “Toprak”, “Metal” veya “Ağaç” gibi elementlerle anılmasının nedeni, sistemin sadece hayvan burçlarından değil, aynı zamanda beş element döngüsünden oluşmasıdır.Açık kaynaklara göre Çin takviminde 12 hayvan burcu bulunur: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. Ancak bu hayvanlar, aynı zamanda beş elementle eşleştirilir. Bu da 60 yıllık büyük bir döngü oluşturur. Bu nedenle her At yılı aynı değildir. Örneğin:2026 yılı, Çin takvimindeki bu element döngüsüne göre Ateş elementiyle birleşen At yılıdır ve bu yüzden “Ateş Atı Yılı” olarak adlandırılır. Ateş elementi, Çin felsefesinde:

