https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/sehir-sehir-gezerek-yemek-yiyen-fenomenlere-vergi-hediye-ve-bedava-yemeklerin-vergisini-odeyecekler-1103597339.html

Şehir şehir gezerek yemek yiyen fenomenlere vergi: Hediye ve bedava yemeklerin vergisini ödeyecekler

Şehir şehir gezerek yemek yiyen fenomenlere vergi: Hediye ve bedava yemeklerin vergisini ödeyecekler

Sputnik Türkiye

Yemek tanıtım videoları çekerek gelir elde eden sosyal medya fenomenlerine vergi geldi. Yemek videosu çektiren işletme ödediği ücreti fenomenin banka hesabına... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T12:51+0300

2026-02-18T12:51+0300

2026-02-18T12:55+0300

türki̇ye

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya akımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103598004_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_82d3c31fec8bdba3ab839595982c6732.png

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle yürütülen "4. Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (İnfluencer) Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama ile duyuruldu.Emsal karar üzerinden gidildiReklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülüklerin, emsal kararlar ışığında katılımcılara aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca, sosyal medya etkileyicilerinin vergisel sorumlulukları, reklam etiği, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet hakları gibi önemli başlıklar detaylıca ele alındı." ifadesi kullanıldı.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle yürütülen "4. Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (İnfluencer) Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama ile duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bedava yemeğin vergisi varToplantıda, fenomenlere vergisel yükümlülükleri de hatırlatıldı. Fenomenlere, lokanta ve ürün tanıtımı yaparken yiyip içtiklerinin, bedava ürünlerin de vergisini ödeyecekleri hatırlatıldı.Eğitimde yeni alınan kararlar ele alınırken düzenlemeyle içerik üreticileri markalar tarafından gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği öğrenildi. İçerik üreticileri markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yenilen yemeğin bedelini istisna belgeli olan banka hesabına yatıracak ve yüzde 15'i vergi ödenecek.Sosyal medya fenomenlerinin vergi yükümlülüğü: Ne kadar vergi kesilecek?Ajanslar veya reklam veren şirketler, fenomene yaptığı reklam ve sponsorluk ödemelerinin brüt tutarı üzerinden yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlü. Dolayısıyla, fenomenlere bedava yemek videosu çektirip reklam yaptıran işletmeler de vergi ödemek zorunda ve bu durumu belgelemeleri gerekecek. Bankaya yatacakHer işletme yemeğin bedelini fenomenin banka hesabına yatıracak. Fenomenlerin bu ödemeleri gelir olarak göstermeleri ve vergi istisnası üzerinde gelir elde ettikleri zaman vergi ödemeleri gerekecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/sosyal-medya-fenomeni-enes-batur-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1103446233.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sosyal medya paylaşım, sosyal medya paylaşım vergi, fenomenlere vergi