Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Daha önce JTI, Philip Morris International ve British American Tobacco (BAT) gruplarında yapılan fiyat artışlarının... 19.02.2026
Imperial Tobacco grubuna ait sigaralar cuma gününden itibaren yeni fiyatlarla satışa sunulacak.Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı ürünü 97 TL’den başlarken, en pahalı ürününün fiyatı 115 TL’ye kadar yükseldi.Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.
17:53 19.02.2026
Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Daha önce JTI, Philip Morris International ve British American Tobacco (BAT) gruplarında yapılan fiyat artışlarının ardından bu kez Imperial Tobacco grubuna zam yapıldı.
Imperial Tobacco grubuna ait sigaralar cuma gününden itibaren yeni fiyatlarla satışa sunulacak.
Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı ürünü 97 TL’den başlarken, en pahalı ürününün fiyatı 115 TL’ye kadar yükseldi.
Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.
