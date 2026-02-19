https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/bir-sigara-gruba-daha-zam-geldi-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1103641231.html

Bir sigara grubuna daha zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Imperial Tobacco grubuna ait sigaralar cuma gününden itibaren yeni fiyatlarla satışa sunulacak.Güncellenen listeye göre grubun en düşük fiyatlı ürünü 97 TL’den başlarken, en pahalı ürününün fiyatı 115 TL’ye kadar yükseldi.Son dönemde art arda gelen zamlarla birlikte sigara fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.

