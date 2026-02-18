https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bir-sigara-grubu-daha-zamlandi-guncel-sigara-fiyatlari-ne-kadar-1103613100.html

Bir sigara grubu daha zamlandı: Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Bir sigara grubu daha zamlandı: Güncel sigara fiyatları ne kadar?

British American Tobacco (BAT) sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, aynı sigara grubuna üçüncü kez zam geldiğini... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada British American Tobacco (BAT) sigara grubuna üçüncü kez zam yapıldığını duyurdu.Paylaşılan güncel fiyat listesine göre BAT grubundaki sigaraların paket fiyatları 100 TL ila 115 TL arasında değişiyor. Zamlı fiyatların 19 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olduğu belirtildi.Söz konusu artışla birlikte yıl içinde BAT grubuna yapılan zam sayısı üçe yükselmiş oldu. Philip Morris ve JTI sigara grubuna da zam gelmişti.BAT – Fiyat listesi (19.02.2026 tarihinden itibaren geçerli)KENT D RANGE (Blue, Grey, Black) – 105 TLKENT D RANGE LONG (Blue, Grey) – 105 TLKENT (Switch, Switch Dark Blue) – 105 TLKENT (Dark Blue, Dark Blue Long) – 105 TLKENT SLIMS LONG (Blue, Grey) – 110 TLKENT SLIMS (Black, Grey) – 115 TLKENT (Blue, White) – 115 TLROTHMANS (Tüm Ürünler) – 100 TLTEKEL 2000 (Tüm Ürünler) – 100 TLTEKEL 2001 (Tüm Ürünler) – 105 TLVICEROY (Tüm Ürünler) – 105 TLPALL MALL (Tüm Ürünler) – 105 TLMALTEPE & SAMSUN – 105 TL

