Bir mobilya 'güvensiz' bulundu, bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Bir mobilya 'güvensiz' bulundu, bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, bir camlı masanın kullanımının güvensiz buldu, toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Tayga marka camlı masa 'sağlıksız ve güvensiz' bulundu. Masanın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi. Riskli bulundu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Tayga markalı cam masanın taşıdığı risk yaralanmalar olarak belirtilirken, ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

