EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Bir mobilya 'güvensiz' bulundu, bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Bir mobilya 'güvensiz' bulundu, bakanlık satışını yasakladı, piyasadan toplatılıyor
19.02.2026
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Tayga marka camlı masa 'sağlıksız ve güvensiz' bulundu. Masanın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi. Riskli bulundu Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Tayga markalı cam masanın taşıdığı risk yaralanmalar olarak belirtilirken, ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
12:09 19.02.2026 (güncellendi: 12:17 19.02.2026)
Riskli bulundu

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Tayga markalı cam masanın taşıdığı risk yaralanmalar olarak belirtilirken, ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
