Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
Ünlü markanın çocuk ürünü 'güvensiz' çıktı: Bakanlık 'piyasadan toplayın' dedi
Ticaret Bakanlığı Barbie markalı bir çocuk giyim ürününün satışı yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. 02.12.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
barbie
boyner grup
Ticaret Bakanlığı, Barbie markalı bir çocuk ürününün 'güvensiz' olduğunu belirterek satışını yasakladı. Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Boğulmaya neden olabilir Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Boyner Büyük Mağazacılık Firması'na ait olan Barbie marka 8-10 yaz bikini için verilen bilgide boğulma riski oluşturabileceği belirtildi. Ürünün dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellemesine neden olabilecek ürünün piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
11:41 02.12.2025
Ticaret Bakanlığı Barbie markalı bir çocuk giyim ürününün satışı yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, Barbie markalı bir çocuk ürününün 'güvensiz' olduğunu belirterek satışını yasakladı. Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Boğulmaya neden olabilir

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne göre, Boyner Büyük Mağazacılık Firması'na ait olan Barbie marka 8-10 yaz bikini için verilen bilgide boğulma riski oluşturabileceği belirtildi. Ürünün dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellemesine neden olabilecek ürünün piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
