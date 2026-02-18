Beyaz Saray: İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasında ülkenin nükleer programı konusunda yapılan müzakerelerde küçük bir ilerleme kaydedildiğini ancak bazı konularda pozisyonların hala çok farklı olduğunu belirterek, önümüzdeki haftalarda Tahran'dan ek ayrıntılar beklediğini söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Cenevre'deki son müzakerelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Leavitt, görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşma yapılmaması halinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Diego Garcia'yı kullanmak durumunda kalacaklarını söyledi.
Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir.
Başkan her zaman çok açık bir şekilde ifade etmiştir ki, İran veya dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilgili olarak diplomasi her zaman ilk tercihidir ve İran'ın Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olurdu
Biraz ilerleme kaydedildi, ancak bazı konularda hala çok uzaktayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha detaylı bilgiyle geri döneceklerini düşünüyorum
Başkan bu sürecin nasıl geliştiğini izlemeye devam edecek
Eğer İran anlaşma yapmamaya karar verirse, tehlikeli bir rejimin olası herhangi bir saldırısını caydırmak için Diego Garcia'yı kullanmak zorunda kalabiliriz
Neler olmuştu?
Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.