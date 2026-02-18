Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/beyaz-saray-irana-saldiri-duzenlemek-icin-bircok-gerekce-one-surulebilir-1103615049.html
Beyaz Saray: İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir
Beyaz Saray: İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasında ülkenin nükleer programı konusunda yapılan müzakerelerde küçük bir ilerleme kaydedildiğini... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T22:13+0300
2026-02-18T22:13+0300
dünya
abd
i̇ran
nükleer
nükleer anlaşma
i̇ran nükleer programı
beyaz saray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101470357_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77453538f4e1b5e578bcfb7e1ea2a43d.jpg
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Cenevre'deki son müzakerelerin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Leavitt, görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşma yapılmaması halinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Diego Garcia'yı kullanmak durumunda kalacaklarını söyledi.Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/lubnanli-uzman-cenevredeki-abd-iran-temaslari-askeri-catisma-zeminini-hazirlayan-zaman-kaybi-1103614238.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101470357_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff3a320660af7a55f1805179934d504a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, nükleer, nükleer anlaşma, i̇ran nükleer programı, beyaz saray
abd, i̇ran, nükleer, nükleer anlaşma, i̇ran nükleer programı, beyaz saray

Beyaz Saray: İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir

22:13 18.02.2026
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İran arasında ülkenin nükleer programı konusunda yapılan müzakerelerde küçük bir ilerleme kaydedildiğini ancak bazı konularda pozisyonların hala çok farklı olduğunu belirterek, önümüzdeki haftalarda Tahran'dan ek ayrıntılar beklediğini söyledi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt Cenevre'deki son müzakerelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Leavitt, görüşmelerde çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, anlaşma yapılmaması halinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Diego Garcia'yı kullanmak durumunda kalacaklarını söyledi.
Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir.

Başkan her zaman çok açık bir şekilde ifade etmiştir ki, İran veya dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilgili olarak diplomasi her zaman ilk tercihidir ve İran'ın Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olurdu

Biraz ilerleme kaydedildi, ancak bazı konularda hala çok uzaktayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha detaylı bilgiyle geri döneceklerini düşünüyorum

Başkan bu sürecin nasıl geliştiğini izlemeye devam edecek

Eğer İran anlaşma yapmamaya karar verirse, tehlikeli bir rejimin olası herhangi bir saldırısını caydırmak için Diego Garcia'yı kullanmak zorunda kalabiliriz

İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha ayrıntılı bilgiyle geri döneceklerini düşünüyorum

Neler olmuştu?

Washington ve Tahran arasında İran nükleer programı konusunda yapılan son görüşmeler Cenevre'de gerçekleşti. ABD heyetini Özel Temsilci Steve Witkoff başkanlık ederken, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi temsil etti.
ABD-İran bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
DÜNYA
Lübnanlı uzman: Cenevre’deki ABD-İran temasları ‘askeri çatışma zeminini hazırlayan zaman kaybı’ olabilir
20:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала