Beyaz Saray: İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir

İran'a saldırı düzenlemek için birçok gerekçe öne sürülebilir.



Başkan her zaman çok açık bir şekilde ifade etmiştir ki, İran veya dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilgili olarak diplomasi her zaman ilk tercihidir ve İran'ın Başkan Trump ve bu yönetimle bir anlaşma yapması çok akıllıca olurdu



Biraz ilerleme kaydedildi, ancak bazı konularda hala çok uzaktayız. İranlıların önümüzdeki birkaç hafta içinde bize daha detaylı bilgiyle geri döneceklerini düşünüyorum



Başkan bu sürecin nasıl geliştiğini izlemeye devam edecek



Eğer İran anlaşma yapmamaya karar verirse, tehlikeli bir rejimin olası herhangi bir saldırısını caydırmak için Diego Garcia'yı kullanmak zorunda kalabiliriz



