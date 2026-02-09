https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/ramazan-oncesi-denetim-bakanliktan-marketlere-247-milyon-lira-para-cezasi--1103379315.html

Ramazan öncesi denetim: Bakanlıktan marketlere 24.7 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı ramazan öncesinde 8 bin 546 markette yaptığı denetimlerde söz konusu marketlere 24.7 milyon lira para cezası uyguladı. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 3-9 Şubat 2026 tarihlerinde 8 bin 546 marketteki toplam 1.7 milyon ürünü denetledi.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre 'vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla' ulusal ve yerel marketler nezdinde yapılan denetimler tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü olarak gerçekleştirildi.8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi ve denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken, toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.

