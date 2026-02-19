Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Alman basını: ABD istihbaratı, Kuzey Akım sabotaj planından erken aşamada haberdardı
Alman basını: ABD istihbaratı, Kuzey Akım sabotaj planından erken aşamada haberdardı
Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Alman basınının son haberine göre ABD... 19.02.2026
ukrayna kri̇zi̇
abd
haberler
vladimir zelenskiy
kiev
ukrayna
cia
kuzey akım
sabotaj
Alman Der Spiegel gazetesi, 2022'de patlatılan Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj planının, hazırlık sürecinin erken aşamalarında ABD istihbaratıyla paylaşıldığını yazdı.Spiegel'in haberine göre söz konusu plan, 2022 yılının bahar aylarında Kiev’de yapılan temaslarda gündeme geldi.'Kiev’de istihbarat ve sabotaj görüşmeleri yapıldı'Haberde yer verilen bilgilere göre, 2022 baharında Kiev’de ABD’li istihbarat görevlileri ile Ukraynalı sabotaj uzmanları arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı fikri tartışıldı.Ukrayna tarafı, boru hatlarının nasıl sabote edileceğine dair ayrıntılı bir plan sundu. Gazetenin kaynakları, Amerikan yetkililerin planı dikkatle dinlediğini ve teknik detaylar üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.'Operasyon Diameter' adı verildi'ABD ve Ukraynalı temsilcilerin görüşmeleri sonrasında temaslar sürdü ve sabotaj planına 'Operasyon Diameter' adı verildi. Plan, dalgıçların yaklaşık 80 metre derinlikte patlayıcı yerleştirmesini öngörüyordu.Spiegel’e konuşan bir kaynağın aktardığına göre, ABD tarafı planı dinledikten sonra olumlu bir yaklaşım sergiledi. Kaynağın ifadelerine göre Amerikalılar, Ukraynalı ekibe “Bu iyi, bu uygun” şeklinde geri dönüş yaptı.'Zalujnıy, Zelenskiy'den habersiz onayladı'Haberde, söz konusu operasyonun dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından onaylandığı belirtildi. İddiaya göre, Zalujnıy operasyona onay verirken Vladimir Zelenskiy’in ofisi plan hakkında bilgi sahibi değildiPatlamaların üzerinden 3.5 yıl geçtiRusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştıKuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.Kremlin'in talepleri reddediliyorRusya Başsavcılığı, saldırılar hakkında uluslararası terörizm davası açmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akımı patlamalarıyla ilgili olarak defalarca bilgi talep ettiğini ancak hiçbir zaman bilgi alamadığını vurgulamıştı.
kiev
ukrayna
SON HABERLER
abd, haberler, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, cia, kuzey akım, sabotaj
abd, haberler, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, cia, kuzey akım, sabotaj

Alman basını: ABD istihbaratı, Kuzey Akım sabotaj planından erken aşamada haberdardı

14:15 19.02.2026
Kuzey Akım
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Alman basınının son haberine göre ABD istihbaratı planı önceden biliyordu.
Alman Der Spiegel gazetesi, 2022'de patlatılan Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj planının, hazırlık sürecinin erken aşamalarında ABD istihbaratıyla paylaşıldığını yazdı.

Spiegel'in haberine göre söz konusu plan, 2022 yılının bahar aylarında Kiev’de yapılan temaslarda gündeme geldi.

'Kiev’de istihbarat ve sabotaj görüşmeleri yapıldı'

Haberde yer verilen bilgilere göre, 2022 baharında Kiev’de ABD’li istihbarat görevlileri ile Ukraynalı sabotaj uzmanları arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, Kuzey Akım boru hatlarına saldırı fikri tartışıldı.

Ukrayna tarafı, boru hatlarının nasıl sabote edileceğine dair ayrıntılı bir plan sundu. Gazetenin kaynakları, Amerikan yetkililerin planı dikkatle dinlediğini ve teknik detaylar üzerinde değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

'Operasyon Diameter' adı verildi'

ABD ve Ukraynalı temsilcilerin görüşmeleri sonrasında temaslar sürdü ve sabotaj planına 'Operasyon Diameter' adı verildi. Plan, dalgıçların yaklaşık 80 metre derinlikte patlayıcı yerleştirmesini öngörüyordu.

Spiegel’e konuşan bir kaynağın aktardığına göre, ABD tarafı planı dinledikten sonra olumlu bir yaklaşım sergiledi. Kaynağın ifadelerine göre Amerikalılar, Ukraynalı ekibe “Bu iyi, bu uygun” şeklinde geri dönüş yaptı.

'Zalujnıy, Zelenskiy'den habersiz onayladı'

Haberde, söz konusu operasyonun dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy tarafından onaylandığı belirtildi. İddiaya göre, Zalujnıy operasyona onay verirken Vladimir Zelenskiy’in ofisi plan hakkında bilgi sahibi değildi

Patlamaların üzerinden 3.5 yıl geçti

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.

Batı medyası, sabotajın Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.

Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.
Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.

Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştı

Kuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.

Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.

Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kremlin'in talepleri reddediliyor

Rusya Başsavcılığı, saldırılar hakkında uluslararası terörizm davası açmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akımı patlamalarıyla ilgili olarak defalarca bilgi talep ettiğini ancak hiçbir zaman bilgi alamadığını vurgulamıştı.
