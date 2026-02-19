https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/aksarayda-bir-evde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1103616968.html
Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Tolga K.'nin, eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.'yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi canına kıydığı değerlendiriliyor.
Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu.Tolga K.’nin, yanında bulunan tabancayla eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’ya ateş ettikten sonra aynı silahla canına kıydığı düşünülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Tolga K.’nin, eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi canına kıydığı değerlendiriliyor.
Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu.
Tolga K.’nin, yanında bulunan tabancayla eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’ya ateş ettikten sonra aynı silahla canına kıydığı düşünülüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.