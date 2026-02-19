https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/aksarayda-bir-evde-3-kisinin-cansiz-bedeni-bulundu-1103616968.html

Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Tolga K.’nin, eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T00:20+0300

2026-02-19T00:20+0300

2026-02-19T00:20+0300

türki̇ye

türkiye

aksaray

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

cinayet masası

toplumsal cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103616794_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d2aeb5dd90b82065421cd7930cd8c4cb.jpg

Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu.Tolga K.’nin, yanında bulunan tabancayla eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’ya ateş ettikten sonra aynı silahla canına kıydığı düşünülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/sakaryada-cifte-cinayet-emekli-polis-esini-ve-mhp-ilce-baskanini-oldurdu-1103327826.html

türki̇ye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, aksaray, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, toplumsal cinayet