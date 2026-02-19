Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
türki̇ye
türkiye
aksaray
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
toplumsal cinayet
Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu.Tolga K.’nin, yanında bulunan tabancayla eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’ya ateş ettikten sonra aynı silahla canına kıydığı düşünülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye, aksaray, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, toplumsal cinayet
türkiye, aksaray, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, toplumsal cinayet

Aksaray'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Tolga K.’nin, eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’yı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi canına kıydığı değerlendiriliyor.
Büyük Bölcek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 3 kişi ölü bulundu.
Tolga K.’nin, yanında bulunan tabancayla eski eşi Kübra K. ve kuzeni Zeynep A.’ya ateş ettikten sonra aynı silahla canına kıydığı düşünülüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
