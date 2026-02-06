https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/sakaryada-cifte-cinayet-emekli-polis-esini-ve-mhp-ilce-baskanini-oldurdu-1103327826.html

Sakarya'da çifte cinayet: Emekli polis, eşini ve MHP ilçe başkanını öldürdü

Sakarya’da yaşanan silahlı olayda, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç ve bir kadın hayatını kaybetti. Cinayetin ardından şüpheli polise teslim oldu. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Emekli polis A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç’ın iş yerine giderek silahla ateş açtı, ardından kendi evine geçerek eşini vurdu.Saldırının ardından ilçe başkanı Hıraç ve S.Y’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, şüpheli A.Y’nin suç aletiyle polise teslim olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

