https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdnin-washington-eyaleti-ramazan-ayini-resmen-tanidi-1103628989.html
ABD'nin Washington eyaleti, Ramazan ayını resmen tanıdı
ABD'nin Washington eyaleti, Ramazan ayını resmen tanıdı
Sputnik Türkiye
ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-19T12:27+0300
2026-02-19T12:27+0300
2026-02-19T12:27+0300
dünya
washington
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103628529_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2be3a25bbaf4819d9bde53bf4b2c0089.png
ABD'nin batı eyaletlerinden Washington'un Valisi Bob Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Washington Eyaleti Valisi Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.Washington eyaletinin Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu hatırlatan Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.Vali Ferguson, "Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini ramazan olarak ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/81-il-icin-bugunku-iftar-vakitleri-ilk-iftar-igdirda-son-iftar-canakkalede-yapilacak-1103619500.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103628529_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_810c7dc165acf73e422ffb99e1164ae9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
washington, abd
ABD'nin Washington eyaleti, Ramazan ayını resmen tanıdı
ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı.
ABD'nin batı eyaletlerinden Washington'un Valisi Bob Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.
Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Washington Eyaleti Valisi Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.
Washington eyaletinin Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu hatırlatan Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.
Vali Ferguson, "Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini ramazan olarak ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.