https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdnin-washington-eyaleti-ramazan-ayini-resmen-tanidi-1103628989.html

ABD'nin Washington eyaleti, Ramazan ayını resmen tanıdı

ABD'nin Washington eyaleti, Ramazan ayını resmen tanıdı

Sputnik Türkiye

ABD'de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmi tatil kabul eden ilk eyalet Washington'da ramazan ayı da resmen tanındı. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T12:27+0300

2026-02-19T12:27+0300

2026-02-19T12:27+0300

dünya

washington

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/13/1103628529_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2be3a25bbaf4819d9bde53bf4b2c0089.png

ABD'nin batı eyaletlerinden Washington'un Valisi Bob Ferguson, eyalette yaşayan Müslümanların toplumsal yapının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak Müslümanların eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, sanat ve sivil toplum alanlarında da önemli katkılar sunduklarını belirtti.Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen kutsal bir dönem olduğuna dikkati çeken Washington Eyaleti Valisi Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı.Washington eyaletinin Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ilk eyalet olduğunu hatırlatan Ferguson, "Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonlıya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir" ifadelerini kullandı.Vali Ferguson, "Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu kutsal ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini ramazan olarak ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/81-il-icin-bugunku-iftar-vakitleri-ilk-iftar-igdirda-son-iftar-canakkalede-yapilacak-1103619500.html

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

washington, abd