81 il için bugünkü iftar vakitleri: İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak
81 il için bugünkü iftar vakitleri: İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan gözlemlere göre, Ramazan'ın ilk günü Türkiye'de 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Diyanet Türkiye genelinde 19 Şubat Perşembe günü için iftar vakitlerini duyurdu.
2026 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin imsak ve iftar saatleri belli oldu. 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Türkiye genelinde milyonlarca hane ilk sahurunu yaparak yılın ilk orucu için niyet etti.Türkiye genelinde ilk iftar Iğdır'da saat 17:51'de son iftar ise Çanakkale'de 19:01'de yapılacak.
11:15 19.02.2026
© AA / Orhan TaşkıranRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2026
© AA / Orhan Taşkıran
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan gözlemlere göre, Ramazan'ın ilk günü Türkiye'de 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Diyanet Türkiye genelinde 19 Şubat Perşembe günü için iftar vakitlerini duyurdu.
2026 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin imsak ve iftar saatleri belli oldu. 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Türkiye genelinde milyonlarca hane ilk sahurunu yaparak yılın ilk orucu için niyet etti.
Türkiye genelinde ilk iftar Iğdır'da saat 17:51'de son iftar ise Çanakkale'de 19:01'de yapılacak.
İstanbul, İzmir ve Ankara için iftar saatleri

Şehir

İlk Sahur (İmsak)

İlk İftar (Akşam)

Teravih (Yatsı)

İstanbul

06:22

18:49

20:09

Ankara

06:06

18:35

19:54

İzmir

06:29

19:00

20:16

81 il için 19 şubat iftar vakitleri

1.
Adana İftar Vakti - 18:29
2.
Adıyaman İftar Vakti - 18:16
3.
Afyon İftar Vakti - 18:46
4.
Ağrı İftar Vakti - 17:55
5.
Aksaray İftar Vakti - 18:33
6.
Amasya İftar Vakti - 18:22
7.
Ankara İftar Vakti - 18:35
8.
Antalya İftar Vakti - 18:48
9.
Ardahan İftar Vakti - 17:54
10.
Artvin İftar Vakti - 17:58
11.
Aydın İftar Vakti - 18:58
12.
Balıkesir İftar Vakti - 18:56
13.
Bartın İftar Vakti - 18:35
14.
Batman İftar Vakti - 18:05
15.
Bayburt İftar Vakti - 18:05
16.
Bilecik İftar Vakti - 18:46
17.
Bingöl İftar Vakti - 18:06
18.
Bitlis İftar Vakti - 18:00
19.
Bolu İftar Vakti - 18:39
20.
Burdur İftar Vakti - 18:48
21.
Bursa İftar Vakti - 18:50
22.
Çanakkale İftar Vakti - 19:01
23.
Çankırı İftar Vakti - 18:31
24.
Çorum İftar Vakti - 18:26
25.
Denizli İftar Vakti - 18:53
26.
Diyarbakır İftar Vakti - 18:08
27.
Düzce İftar Vakti - 18:41
28.
Edirne İftar Vakti - 18:58
29.
Elazığ İftar Vakti - 18:11
30.
Erzincan İftar Vakti - 18:09
31.
Erzurum İftar Vakti - 18:02
32.
Eskişehir İftar Vakti - 18:45
33.
Gaziantep İftar Vakti - 18:21
34.
Giresun İftar Vakti - 18:12
35.
Gümüşhane İftar Vakti - 18:08
36.
Hakkari İftar Vakti - 17:55
37.
Hatay İftar Vakti - 18:27
38.
Iğdır İftar Vakti - 17:51
39.
Isparta İftar Vakti - 18:47
40.
İstanbul İftar Vakti - 18:49
41.
İzmir İftar Vakti - 19:00
42.
Kahramanmaraş İftar Vakti - 18:22
43.
Karabük İftar Vakti - 18:35
44.
Karaman İftar Vakti - 18:37
45.
Kars İftar Vakti - 17:53
46.
Kastamonu İftar Vakti - 18:30
47.
Kayseri İftar Vakti - 18:26
48.
Kilis İftar Vakti - 18:22
49.
Kırıkkale İftar Vakti - 18:33
50.
Kırklareli İftar Vakti - 18:55
51.
Kırşehir İftar Vakti - 18:30
52.
Kocaeli İftar Vakti - 18:46
53.
Konya İftar Vakti - 18:39
54.
Kütahya İftar Vakti - 18:47
55.
Malatya İftar Vakti - 18:15
56.
Manisa İftar Vakti - 18:59
57.
Mardin İftar Vakti - 18:07
58.
Mersin İftar Vakti - 18:32
59.
Muğla İftar Vakti - 18:57
60.
Muş İftar Vakti - 18:02
61.
Nevşehir İftar Vakti - 18:30
62.
Niğde İftar Vakti - 18:30
63.
Ordu İftar Vakti - 18:14
64.
Osmaniye İftar Vakti - 18:25
65.
Rize İftar Vakti - 18:03
66.
Sakarya İftar Vakti - 18:44
67.
Samsun İftar Vakti - 18:20
68.
Şanlıurfa İftar Vakti - 18:15
69.
Siirt İftar Vakti - 18:01
70.
Sinop İftar Vakti - 18:23
71.
Şırnak İftar Vakti - 18:00
72.
Sivas İftar Vakti - 18:19
73.
Tekirdağ İftar Vakti - 18:55
74.
Tokat İftar Vakti - 18:20
75.
Trabzon İftar Vakti - 18:06
76.
Tunceli İftar Vakti - 18:10
77.
Uşak İftar Vakti - 18:51
78.
Van İftar Vakti - 17:55
79.
Yalova İftar Vakti - 18:49
80.
Yozgat İftar Vakti - 18:28
81.
Zonguldak İftar Vakti - 18:38
Diyanet İşleri tarafından hazırlanan web sitesinde Ramazan Ayı boyunca tüm illerin imsakiye vakitleri yer alıyor
