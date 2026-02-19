https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/81-il-icin-bugunku-iftar-vakitleri-ilk-iftar-igdirda-son-iftar-canakkalede-yapilacak-1103619500.html

81 il için bugünkü iftar vakitleri: İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca yapılan gözlemlere göre, Ramazan'ın ilk günü Türkiye'de 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Diyanet... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile 81 ilin imsak ve iftar saatleri belli oldu. 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Türkiye genelinde milyonlarca hane ilk sahurunu yaparak yılın ilk orucu için niyet etti.Türkiye genelinde ilk iftar Iğdır'da saat 17:51'de son iftar ise Çanakkale'de 19:01'de yapılacak. 81 il için 19 şubat iftar vakitleriDiyanet İşleri tarafından hazırlanan web sitesinde Ramazan Ayı boyunca tüm illerin imsakiye vakitleri yer alıyor

