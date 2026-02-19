https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdnin-irana-saldirma-olasiligi-yuksek-ancak-bariscil-cozum-imkani-hala-var-1103644012.html
‘ABD’nin İran’a saldırma olasılığı yüksek, ancak barışçıl çözüm imkanı hala var’
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Lyamin, ABD'nin İran'a saldırma olasılığının yüksek olduğunu, ancak şu anda barışçıl çözüm için hala bir pencerenin bulunduğunu belirtti. 19.02.2026
Rusya Analiz, Strateji ve Teknoloji Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Yuriy Lyamin, Sputnik’e demecinde ABD'nin kısa sürede İran’a saldırma olasılığına ilişkin değerlendirmede bulundu.Lyamin, “Amerikan saldırganlığı olasılığı yüksek olsa da, barışçıl bir çözüm için hala bir pencere mevcut. Zamanlamaya gelince, Amerikan kuvvetleri önümüzdeki günlerde savaş operasyonlarına başlamaya hazır olsa bile, ABD başlangıcı birkaç haftalığına erteleyebilir. Ancak bunu çok uzun süre yapmaları zor olacak, ABD için bile bölgede uzun süre boyunca ordunun alarm durumunu sürdürmek giderek daha maliyetli ve zor hale gelecek. Ayrıca siyasi açıdan, ABD'de sonbaharda ara seçimler olduğunu hatırlamak önemli” diye konuştu.Rus uzman, “Amerikan grubu ne kadar güçlenirse, ABD'nin İran liderliğine ve komuta kademesine, kilit komuta merkezlerine ve iletişim merkezlerine, bilinen füze mevzilerine ve yer altı füze üslerinin girişlerine kuvvetli bir füze saldırısı düzenleme olasılığı da o kadar artar” vurgusunu yaptı.Lyamin, “Bu nedenle, herhangi bir gecikme İran için tehlikelidir ve o, ABD'nin saldırı başlattığına dair en küçük işareti bile zamanında tespit edip misilleme saldırıları başlatmaya çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.
Rus askeri uzman Lyamin, ABD’nin İran’a saldırma olasılığının yüksek olduğunu, ancak şu anda barışçıl çözüm için hala bir pencerenin bulunduğunu belirtti.
Rusya Analiz, Strateji ve Teknoloji Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Yuriy Lyamin, Sputnik’e demecinde ABD'nin kısa sürede İran’a saldırma olasılığına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Lyamin, “Amerikan saldırganlığı olasılığı yüksek olsa da, barışçıl bir çözüm için hala bir pencere mevcut. Zamanlamaya gelince, Amerikan kuvvetleri önümüzdeki günlerde savaş operasyonlarına başlamaya hazır olsa bile, ABD başlangıcı birkaç haftalığına erteleyebilir. Ancak bunu çok uzun süre yapmaları zor olacak, ABD için bile bölgede uzun süre boyunca ordunun alarm durumunu sürdürmek giderek daha maliyetli ve zor hale gelecek. Ayrıca siyasi açıdan, ABD'de sonbaharda ara seçimler olduğunu hatırlamak önemli” diye konuştu.
Rus uzman, “Amerikan grubu ne kadar güçlenirse, ABD'nin İran liderliğine ve komuta kademesine, kilit komuta merkezlerine ve iletişim merkezlerine, bilinen füze mevzilerine ve yer altı füze üslerinin girişlerine kuvvetli bir füze saldırısı düzenleme olasılığı da o kadar artar” vurgusunu yaptı.
Lyamin, “Bu nedenle, herhangi bir gecikme İran için tehlikelidir ve o, ABD'nin saldırı başlattığına dair en küçük işareti bile zamanında tespit edip misilleme saldırıları başlatmaya çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.