https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdnin-irana-saldirma-olasiligi-yuksek-ancak-bariscil-cozum-imkani-hala-var-1103644012.html

‘ABD’nin İran’a saldırma olasılığı yüksek, ancak barışçıl çözüm imkanı hala var’

‘ABD’nin İran’a saldırma olasılığı yüksek, ancak barışçıl çözüm imkanı hala var’

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Lyamin, ABD’nin İran’a saldırma olasılığının yüksek olduğunu, ancak şu anda barışçıl çözüm için hala bir pencerenin bulunduğunu belirtti. 19.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-19T19:57+0300

2026-02-19T19:57+0300

2026-02-19T19:57+0300

görüş

abd

yuriy lyamin

abd

i̇ran

saldırı

abd ara seçimleri

misilleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg

Rusya Analiz, Strateji ve Teknoloji Merkezi kıdemli araştırma görevlisi Yuriy Lyamin, Sputnik’e demecinde ABD'nin kısa sürede İran’a saldırma olasılığına ilişkin değerlendirmede bulundu.Lyamin, “Amerikan saldırganlığı olasılığı yüksek olsa da, barışçıl bir çözüm için hala bir pencere mevcut. Zamanlamaya gelince, Amerikan kuvvetleri önümüzdeki günlerde savaş operasyonlarına başlamaya hazır olsa bile, ABD başlangıcı birkaç haftalığına erteleyebilir. Ancak bunu çok uzun süre yapmaları zor olacak, ABD için bile bölgede uzun süre boyunca ordunun alarm durumunu sürdürmek giderek daha maliyetli ve zor hale gelecek. Ayrıca siyasi açıdan, ABD'de sonbaharda ara seçimler olduğunu hatırlamak önemli” diye konuştu.Rus uzman, “Amerikan grubu ne kadar güçlenirse, ABD'nin İran liderliğine ve komuta kademesine, kilit komuta merkezlerine ve iletişim merkezlerine, bilinen füze mevzilerine ve yer altı füze üslerinin girişlerine kuvvetli bir füze saldırısı düzenleme olasılığı da o kadar artar” vurgusunu yaptı.Lyamin, “Bu nedenle, herhangi bir gecikme İran için tehlikelidir ve o, ABD'nin saldırı başlattığına dair en küçük işareti bile zamanında tespit edip misilleme saldırıları başlatmaya çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd---iran-gerilimi-altin-gumus-ve-petrol-yukselise-gecti-1103614523.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yuriy lyamin, abd, i̇ran, saldırı, abd ara seçimleri, misilleme