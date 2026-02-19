https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/abdde-temiz-enerji-krizi-13-eyalet-12-milyar-dolarlik-hibe-iptali-icin-trump-yonetimine-dava-acti-1103636814.html

ABD’de temiz enerji krizi: 13 eyalet, 1.2 milyar dolarlık hibe iptali için Trump yönetimine dava açtı

ABD’de temiz enerji krizi: 13 eyalet, 1.2 milyar dolarlık hibe iptali için Trump yönetimine dava açtı

California öncülüğündeki 13 eyalet, temiz enerji projelerine ayrılan 1.2 milyar dolarlık federal hibelerin iptal edilmesi nedeniyle Trump yönetimine dava açtı... 19.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de temiz enerji yatırımları üzerinden yeni bir hukuk mücadelesi başladı. California başta olmak üzere 13 eyaletin, 1.2 milyar dolarlık temiz enerji hibelerinin iptali nedeniyle Trump yönetimine dava açtığı bildirildi.California Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın 'kanun dışı' olduğu savunuldu. İptalin, 200 bini aşkın kişiye istihdam sağlayabilecek projeleri tehdit ettiği ve sağlık hizmetlerinde her yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık tasarruf potansiyelini riske attığı aktarıldı.Başvuruda, Kongre çoğunluğunun onayladığı yenilenebilir temiz hidrojen enerji sistemi için ayrılan 1.2 milyar dolarlık hibenin ve başka bir programa tahsis edilen 4 milyon dolarlık fonun iptal edilmesinin, anayasanın güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiği öne sürüldü.Davaya Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington ve Wisconsin eyaletlerinin de katıldığı kaydedildi.İstihdam ve küresel rekabet tartışmasıCalifornia Valisi Gavin Newsom’un, “Trump'ın geleceğimizi en büyük bağışçılarına satmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.Newsom’un açıklamasında, hibelerin iptal edilmesiyle Washington yönetiminin Kongre’ye karşı geldiğini ve 200 binden fazla kişinin istihdamının tehlikeye atıldığını savunduğu aktarıldı. Mahkeme daha önce ‘yasa dışı’ demiştiTrump’ın hibe iptali kararının, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris’i desteklediği belirtilen 16 eyalette yürütülen projeleri kapsadığı ifade edildi.Kesintiler kapsamında California’daki hidrojen merkezi için ayrılan 1.2 milyar dolarlık fonun iptal edildiği, Texas’taki hidrojen projesi ile West Virginia, Ohio ve Pennsylvania’yı kapsayan üç eyaletli projenin ise kesintilerden muaf tutulduğu kaydedildi.Öte yandan, 13 Ocak’ta bir ABD yargıcının, Trump yönetiminin yaklaşık 7.6 milyar dolarlık temiz enerji hibe desteğini iptal etmesini 'yasa dışı' bulduğu hatırlatıldı.

SON HABERLER

