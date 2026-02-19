https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/a-milli-futbol-takimi-eski-teknik-direktoru-sepp-piontek-yasamini-yitirdi-1103636530.html
A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Sepp Piontek yaşamını yitirdi
19.02.2026
A Milli Futbol Takımı'nı 1990-1993 yılları arasında çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı. Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
