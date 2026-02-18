https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kusursuz-kotu-adam-tom-noonan-74-yasinda-hayatini-kaybetti-1103610403.html
'Kusursuz kötü adam' Tom Noonan 74 yaşında hayatını kaybetti
'Kusursuz kötü adam' Tom Noonan 74 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
'RoboCop 2', 'Manhunter' ve '12 Monkeys' gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve yönetmen Tom Noonan'ın, 14 Şubat 2026'da yaşamını yitirdiği bildirildi. 'Kusursuz... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T17:21+0300
2026-02-18T17:21+0300
2026-02-18T17:21+0300
yaşam
haberler
broadway
the x-files
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103609278_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_17c3d397cfb7297c4df2338e0cdd5e73.jpg
Oyuncunun ölüm haberini, birlikte çalıştığı oyuncu Karen Sillas bugün duyurdu. Sillas, Noonan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 'huzur içinde' yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uzun boyu, soğukkanlı oyunculuğu ve ürpertici performanslarıyla sinema dünyasında sık sık 'kusursuz kötü adam' olarak anılan Noonan, özellikle RoboCop 2 filmindeki Cain/RoboCain rolüyle hafızalara kazınmıştı. 1986 yapımı Manhunter filminde canlandırdığı Francis Dollarhyde karakteri ise kariyerinin dönüm noktası oldu.Sillas, Instagram’da yaptığı paylaşımda, Noonan ile 1990’ların başında Broadway'de sahnelenen 'What Happened Was...' oyununda birlikte çalıştıklarını belirterek, bu deneyimin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Tom Noonan'ın filmografisiNoonan’ın filmografisi yalnızca kötü karakterlerle sınırlı değildi. The Monster Squad filminde Frankenstein’ın canavarını canlandıran oyuncu, Last Action Hero, Heat ve The House of the Devil gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyonda ise The X-Files, CSI ve 12 Monkeys dizilerinde izleyici karşısına çıktı. Noonan kariyerine 1980’lerde küçük rollerle başladı. İlk dikkat çekici çıkışını 1986’da Manhunter ile yaptı. 1987 tarihli ilk RoboCop filmi gişede büyük başarı elde etmiş, Kuzey Amerika’da 53.4 milyon dolar hasılatla yılın en çok kazanan yapımlarından biri olmuştu. Devam filmi RoboCop 2’de ise Noonan, Nuke adlı uyuşturucu kartelinin lideri Cain karakterine hayat verdi. Sosyal medyada çok sayıda hayranı, oyuncunun özellikle bağımsız sinemadaki performanslarının ve karakter rollerindeki derinliğinin unutulmayacağını belirten paylaşımlar yaptı. Tom Noonan, ardında hem oyuncu hem de yönetmen olarak sinema ve televizyonda iz bırakmış bir kariyer bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abdde-sivil-haklar-savunucusu-jesse-jackson-hayatini-kaybetti-1103569575.html
broadway
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103609278_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_c194faec51a31a2cb1b2f6777d779737.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, broadway, the x-files
haberler, broadway, the x-files
'Kusursuz kötü adam' Tom Noonan 74 yaşında hayatını kaybetti
'RoboCop 2', 'Manhunter' ve '12 Monkeys' gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve yönetmen Tom Noonan'ın, 14 Şubat 2026'da yaşamını yitirdiği bildirildi. 'Kusursuz kötü adam' olarak da tanınan oyuncu, kariyerine 80'lerde başlamıştı.
Oyuncunun ölüm haberini, birlikte çalıştığı oyuncu Karen Sillas bugün duyurdu. Sillas, Noonan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 'huzur içinde' yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Uzun boyu, soğukkanlı oyunculuğu ve ürpertici performanslarıyla sinema dünyasında sık sık 'kusursuz kötü adam' olarak anılan Noonan, özellikle RoboCop 2 filmindeki Cain/RoboCain rolüyle hafızalara kazınmıştı.
1986 yapımı Manhunter filminde canlandırdığı Francis Dollarhyde karakteri ise kariyerinin dönüm noktası oldu.
Sillas, Instagram’da yaptığı paylaşımda, Noonan ile 1990’ların başında Broadway'de sahnelenen 'What Happened Was...' oyununda birlikte çalıştıklarını belirterek, bu deneyimin kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Tom Noonan'ın filmografisi
Noonan’ın filmografisi yalnızca kötü karakterlerle sınırlı değildi. The Monster Squad filminde Frankenstein’ın canavarını canlandıran oyuncu, Last Action Hero, Heat ve The House of the Devil gibi yapımlarda da rol aldı.
Televizyonda ise The X-Files, CSI ve 12 Monkeys dizilerinde izleyici karşısına çıktı. Noonan kariyerine 1980’lerde küçük rollerle başladı.
İlk dikkat çekici çıkışını 1986’da Manhunter ile yaptı. 1987 tarihli ilk RoboCop filmi gişede büyük başarı elde etmiş, Kuzey Amerika’da 53.4 milyon dolar hasılatla yılın en çok kazanan yapımlarından biri olmuştu.
Devam filmi RoboCop 2’de ise Noonan, Nuke adlı uyuşturucu kartelinin lideri Cain karakterine hayat verdi.
Sosyal medyada çok sayıda hayranı, oyuncunun özellikle bağımsız sinemadaki performanslarının ve karakter rollerindeki derinliğinin unutulmayacağını belirten paylaşımlar yaptı.
Tom Noonan, ardında hem oyuncu hem de yönetmen olarak sinema ve televizyonda iz bırakmış bir kariyer bıraktı.