Suriye’de Ramazan öncesi genel af kararı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın yayımladığı genel af kararnamesiyle müebbet hapis cezaları 20 yıla indirildi. Bazı suçlarda cezalar tamamen kaldırılırken... 18.02.2026
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ramazan ayına girilirken yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Karara göre müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına çevrilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilirken, kabahatler ile bazı suçlardan verilen cezalar tamamen kaldırılacak.Ekonomik ve bilişim suçları da kapsamdaGenel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemelere aykırılıklar ve Suriye lirası dışında işlem yapılmasına dair yasa kapsamındaki bazı fiiller de yer aldı.Silah teslimine şartlı afSilah ve mühimmat suçlarında ise af için şart getirildi. Buna göre, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi halinde cezaların tamamı affedilecek.Kaçırma suçlarına özel düzenlemeKaçırma suçlarında aftan yararlanabilmek için mağdurun gönüllü ve karşılıksız biçimde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde yetkili makamlara teslim olunması şartı aranacak.Yaşlı ve ağır hastalara özel hükümlerKararname, sağlık durumu ağır olan hükümlüler ile belirli bir yaşın üzerindekiler için de özel düzenlemeler içeriyor. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip kişilerin, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.Bazı ağır suçlar kapsam dışıÖte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ve bazı ağır nitelikli suçlar genel af kapsamı dışında tutuldu.Arap ülkelerinde ramazan ayı öncesinde veya sırasında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı uygulamalara zaman zaman rastlanıyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ramazan ayına girilirken yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Karara göre müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına çevrilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilirken, kabahatler ile bazı suçlardan verilen cezalar tamamen kaldırılacak.
Ekonomik ve bilişim suçları da kapsamda
Genel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemelere aykırılıklar ve Suriye lirası dışında işlem yapılmasına dair yasa kapsamındaki bazı fiiller de yer aldı.
Silah teslimine şartlı af
Silah ve mühimmat suçlarında ise af için şart getirildi. Buna göre, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi halinde cezaların tamamı affedilecek.
Kaçırma suçlarına özel düzenleme
Kaçırma suçlarında aftan yararlanabilmek için mağdurun gönüllü ve karşılıksız biçimde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde yetkili makamlara teslim olunması şartı aranacak.
Yaşlı ve ağır hastalara özel hükümler
Kararname, sağlık durumu ağır olan hükümlüler ile belirli bir yaşın üzerindekiler için de özel düzenlemeler içeriyor. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip kişilerin, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.
Bazı ağır suçlar kapsam dışı
Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ve bazı ağır nitelikli suçlar genel af kapsamı dışında tutuldu.
Arap ülkelerinde ramazan ayı öncesinde veya sırasında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı uygulamalara zaman zaman rastlanıyor.