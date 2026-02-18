Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/suriyede-ramazan-oncesi-genel-af-karari-1103615734.html
Suriye’de Ramazan öncesi genel af kararı
Suriye’de Ramazan öncesi genel af kararı
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın yayımladığı genel af kararnamesiyle müebbet hapis cezaları 20 yıla indirildi. Bazı suçlarda cezalar tamamen kaldırılırken... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T23:17+0300
2026-02-18T23:17+0300
dünya
suriye
ahmet şara
af
genel af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103481705_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6af4c04dd9476df7cda90ef97bb7d12f.jpg
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ramazan ayına girilirken yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Karara göre müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına çevrilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilirken, kabahatler ile bazı suçlardan verilen cezalar tamamen kaldırılacak.Ekonomik ve bilişim suçları da kapsamdaGenel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemelere aykırılıklar ve Suriye lirası dışında işlem yapılmasına dair yasa kapsamındaki bazı fiiller de yer aldı.Silah teslimine şartlı afSilah ve mühimmat suçlarında ise af için şart getirildi. Buna göre, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi halinde cezaların tamamı affedilecek.Kaçırma suçlarına özel düzenlemeKaçırma suçlarında aftan yararlanabilmek için mağdurun gönüllü ve karşılıksız biçimde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde yetkili makamlara teslim olunması şartı aranacak.Yaşlı ve ağır hastalara özel hükümlerKararname, sağlık durumu ağır olan hükümlüler ile belirli bir yaşın üzerindekiler için de özel düzenlemeler içeriyor. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip kişilerin, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.Bazı ağır suçlar kapsam dışıÖte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ve bazı ağır nitelikli suçlar genel af kapsamı dışında tutuldu.Arap ülkelerinde ramazan ayı öncesinde veya sırasında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı uygulamalara zaman zaman rastlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/suriye-disisleri-bakani-seybani-israilin-saldirilari-suriyelilerin-istikrarini-tehdit-ediyor-1103506842.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103481705_44:0:955:683_1920x0_80_0_0_6a5dba97d5aaacb3bcecaa638724b892.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, ahmet şara, af, genel af
suriye, ahmet şara, af, genel af

Suriye’de Ramazan öncesi genel af kararı

23:17 18.02.2026
© AP Photo / Bernat ArmangueSuriye'de IŞİD'lilerin kaldığı hapishanede bir gardiyan pencereyi açarak mahkumla konuşuyor
Suriye'de IŞİD'lilerin kaldığı hapishanede bir gardiyan pencereyi açarak mahkumla konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Abone ol
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın yayımladığı genel af kararnamesiyle müebbet hapis cezaları 20 yıla indirildi. Bazı suçlarda cezalar tamamen kaldırılırken, işkence ve ağır insan hakları ihlalleri kapsam dışı bırakıldı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ramazan ayına girilirken yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti. Karara göre müebbet hapis cezaları 20 yıl süreli hapis cezasına çevrilecek. Geçici ağır hapis cezalarının yarısı affedilirken, kabahatler ile bazı suçlardan verilen cezalar tamamen kaldırılacak.

Ekonomik ve bilişim suçları da kapsamda

Genel af kapsamında kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemelere aykırılıklar ve Suriye lirası dışında işlem yapılmasına dair yasa kapsamındaki bazı fiiller de yer aldı.

Silah teslimine şartlı af

Silah ve mühimmat suçlarında ise af için şart getirildi. Buna göre, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi halinde cezaların tamamı affedilecek.

Kaçırma suçlarına özel düzenleme

Kaçırma suçlarında aftan yararlanabilmek için mağdurun gönüllü ve karşılıksız biçimde serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde yetkili makamlara teslim olunması şartı aranacak.

Yaşlı ve ağır hastalara özel hükümler

Kararname, sağlık durumu ağır olan hükümlüler ile belirli bir yaşın üzerindekiler için de özel düzenlemeler içeriyor. Sağlık veya yaş nedeniyle özel koşullara sahip kişilerin, ilgili tıbbi kurulların değerlendirmesi sonrasında aftan yararlanabileceği bildirildi.

Bazı ağır suçlar kapsam dışı

Öte yandan işkence suçları, insan ticareti, Suriye halkına karşı ağır ihlaller ve bazı ağır nitelikli suçlar genel af kapsamı dışında tutuldu.
Arap ülkelerinde ramazan ayı öncesinde veya sırasında devlet başkanlarının belirli sayıda mahkum için af çıkardığı uygulamalara zaman zaman rastlanıyor.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
POLİTİKA
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
14 Şubat, 23:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала