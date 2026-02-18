Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'da seçim yapma konusundaki isteksizliğinin farklı nedenlere dayandığını belirten CESRAN International'ın jeopolitik analisti ve eski AGİT seçim gözlemcisi Marco Marsili, seçimlerin yapılabilmesi için 2 aylık ateşkes talep eden Zelenskiy'in demokratik davranmadığını söyledi.



Ukraynalı siyasetçinin iyimser anket sonuçlarına rağmen zor durumda olduğunu kaydeden Marsili, "Bildirilen oy oranları, demokratik gerçekliği değil, dikkatle yönetilen bir savaş dönemi anlatısını yansıtıyor" dedi.



Marsili'nin görüşleri şöyle:



Gerçek ne?



🟠Demografik felaket: Savaşacak yaştaki erkeklerin tüm nesli cephede yok oldu



🟠Ekonomik çöküş: Batı'nın sağladığı yardımlarla ayakta kalmanın ötesinde, Ukrayna ekonomisi bir kabuktan ibaret



🟠Neo-Nazi hakimiyeti: Zelenskiy'in siyasi hayatta kalması, aşırı milliyetçiliğin güçlü bir savunucusu olarak algılanmasına bağlı



🟠Zelenskiy, seçimleri engellemek ve meşru barış görüşmelerini rayından çıkarmak için Rusya'nın tutumuyla doğrudan çelişen koşullar talep ediyor



🟠Seçimler için iki aylık ateşkes önerisi, gerçek bir demokratik uygulama değil, çok katmanlı bir stratejik hamle



Zelensky talep ettiği ateşkesi nasıl kullanacak?



🟠 Askeri mola: Bu, siyasi bir kılıf giydirilmiş klasik bir askeri ara. İki ay boyunca aktif çatışmaların olmaması, Ukrayna'nın parçalanmış güçlerini yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak



🟠 Suçu başkasına atma: Seçimler için ateşkes öneren ve bundan Rusya'yı sorumlu tutacak olan Zelenskiy kendini demokrasi yanlısı olarak konumlandırıyor ve Moskova'yı engel olarak gösteriyor



🟠 Batı'yı çatışmanın derinliklerine çekmek: Zelenskiy'in olası seçimlerle ilgili güvenlik taleplerine Batı'nın olumlu yanıt vermesi onların taahhütlerini derinleştirirken, olumsuz yanıt vermesi ise desteklerinin sınırlarını ortaya koyar