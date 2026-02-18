Türkiye
Zaharova, Batı'nın harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi
Zaharova, Batı'nın harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılmasına olanak sağlayacak şekilde özel askeri harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi.
13:48 18.02.2026 (güncellendi: 14:09 18.02.2026)
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılmasına olanak sağlayacak şekilde özel askeri harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi.

Gerçekten de Rusya'nın her şeye ara verip Kiev rejiminin silahlanmasını izleyeceğini mi düşünüyorlar? Üstelik bunu, Kiev rejimi tarafındaki kayıplar da dahil olmak üzere, kayıpları gözetmeden yapacaklarını mı sanıyorlar? Bu kararları uygulamak için bu tür aptalları kendi içlerinde aramaları gerekecek.

