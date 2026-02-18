https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/zaharova-batinin-harekata-ara-verilmesi-yonundeki-beklentilerini-elestirdi-1103601695.html
Zaharova, Batı'nın harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılmasına olanak sağlayacak şekilde özel askeri harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi.
13:48 18.02.2026 (güncellendi: 14:09 18.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden silahlandırılmasına olanak sağlayacak şekilde özel askeri harekata ara verilmesi yönündeki beklentilerini eleştirdi.
Gerçekten de Rusya'nın her şeye ara verip Kiev rejiminin silahlanmasını izleyeceğini mi düşünüyorlar? Üstelik bunu, Kiev rejimi tarafındaki kayıplar da dahil olmak üzere, kayıpları gözetmeden yapacaklarını mı sanıyorlar? Bu kararları uygulamak için bu tür aptalları kendi içlerinde aramaları gerekecek.