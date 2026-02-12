https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/zaharova-rusya-hicbir-zaman-savaslari-baslatan-taraf-olmadi-1103465615.html

Zaharova: Rusya hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın tarihte hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadığını, aksine bu savaşları “iyiliğin ve hakikatin tarafında” bitirdiğini belirterek, ülkesinin kolonyal bir imparatorluk da olmadığını ifade etti.Zaharova, Rusya Devlet Konseyi Aile Komisyonu üyesi ve Çocuk Blogculuğunu Destekleme Enstitüsü Direktörü Natalya Lokteva’ya verdiği röportajda, Rusya’nın Batılı imparatorluklar gibi kolonyal bir geçmişe sahip olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Zaharova, bu tarihsel miras nedeniyle Rusya’nın hem geçmişte hem bugün dünya medeniyetinin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

