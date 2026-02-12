https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/zaharova-rusya-hicbir-zaman-savaslari-baslatan-taraf-olmadi-1103465615.html
Zaharova: Rusya hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadı
Zaharova: Rusya hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın tarihte hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığını ve küresel saldırgan rolü üstlenmediğini...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın tarihte hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadığını, aksine bu savaşları “iyiliğin ve hakikatin tarafında” bitirdiğini belirterek, ülkesinin kolonyal bir imparatorluk da olmadığını ifade etti.Zaharova, Rusya Devlet Konseyi Aile Komisyonu üyesi ve Çocuk Blogculuğunu Destekleme Enstitüsü Direktörü Natalya Lokteva’ya verdiği röportajda, Rusya’nın Batılı imparatorluklar gibi kolonyal bir geçmişe sahip olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:Zaharova, bu tarihsel miras nedeniyle Rusya’nın hem geçmişte hem bugün dünya medeniyetinin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın tarihte hiçbir zaman savaşları başlatan taraf olmadığını, aksine bu savaşları “iyiliğin ve hakikatin tarafında” bitirdiğini belirterek, ülkesinin kolonyal bir imparatorluk da olmadığını ifade etti.
Zaharova, Rusya Devlet Konseyi Aile Komisyonu üyesi ve Çocuk Blogculuğunu Destekleme Enstitüsü Direktörü Natalya Lokteva’ya verdiği röportajda, Rusya’nın Batılı imparatorluklar gibi kolonyal bir geçmişe sahip olmadığını vurgulayarak, şunları ifade etti:
Biz tarihsel perspektifte asla küresel saldırganlar olarak hareket etmedik, hiçbir dünya savaşını biz başlatmadık. Biz sadece onları bitirdik ve bu dünya savaşlarından iyiliğin ve gerçeğin tarafında zaferle çıktık.
Rusya, hiçbir zaman başka ülke, toprak veya kıtaları sadece kaynaklarını sömürmek için fetheden kolonyal bir imparatorluk olmadı. Aksine, Rusya'nın etki alanına giren halklara bilim, sanayi, teknik ve teknoloji alanlarında bilgi ve kalkınma aktarıldı. Bu toplumlar bağımsızlıklarını kazandıklarında ise gelişmiş bir devlet yapısı, ekonomi ve eğitim sistemine sahip hale geldiler.
Zaharova, bu tarihsel miras nedeniyle Rusya’nın hem geçmişte hem bugün dünya medeniyetinin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.