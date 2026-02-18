Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/yakalama-karari-cikarilmisti-sarkici-edisten-ilk-aciklama-1103583009.html
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini açıkladı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T00:04+0300
2026-02-18T00:04+0300
türki̇ye
şarkıcı edis
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Hakkındaki iddialara ilişkin resmi süreçlerde gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.Edis açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-sarkici-edis-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi--1103571718.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu

Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama

00:04 18.02.2026
© Fotoğraf : Edis Görgülü XEdis Görgülü
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Fotoğraf : Edis Görgülü X
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini açıkladı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hakkındaki iddialara ilişkin resmi süreçlerde gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
Edis açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.
Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
YAŞAM
Uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Dün, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала