https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/yakalama-karari-cikarilmisti-sarkici-edisten-ilk-aciklama-1103583009.html
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini açıkladı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T00:04+0300
2026-02-18T00:04+0300
2026-02-18T00:04+0300
türki̇ye
şarkıcı edis
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
sentetik uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_0:13:660:385_1920x0_80_0_0_e4258f7cae90090a780c8dfc1e71bcad.jpg
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Hakkındaki iddialara ilişkin resmi süreçlerde gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.Edis açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-sarkici-edis-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi--1103571718.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/13/1093815067_98:0:631:400_1920x0_80_0_0_0a3ea3733a2ffd0563ac38f5b75c1c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
şarkıcı edis, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu
Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini açıkladı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hakkındaki iddialara ilişkin resmi süreçlerde gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.
Edis açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.
Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.