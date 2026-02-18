https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/yakalama-karari-cikarilmisti-sarkici-edisten-ilk-aciklama-1103583009.html

Yakalama kararı çıkarılmıştı: Şarkıcı Edis'ten ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini açıkladı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Edis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Hakkındaki iddialara ilişkin resmi süreçlerde gereken tüm adımları atmaya hazır olduğunu ifade eden şarkıcı, suçlamalarla hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.Edis açıklamasında, “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun” ifadelerini kullandı.Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

