Vance: Trump bazı kırmızı çizgiler belirledi
Vance: Trump bazı kırmızı çizgiler belirledi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran'ın henüz kabul etmeye hazır olmadığı bazı 'kırmızı çizgiler' belirlediğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran ile yapılacak görüşmelerdeki müzakere hatları hakkında görüştüğünü söyledi.Vance, Washington'ın müzakerelerdeki asıl amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Başkan Trump İranlıların henüz kabul etmeye ve üzerinde çalışmaya hazır olmadığı bazı kırmızı çizgiler belirledi" dedi.Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bir anlaşma için müzakere zemini başladı” demiş ve iki tarafın hala üzerinde çalışması gereken başlıklar bulunduğunu belirtmişti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın İran’ın henüz kabul etmeye hazır olmadığı bazı 'kırmızı çizgiler' belirlediğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile İran ile yapılacak görüşmelerdeki müzakere hatları hakkında görüştüğünü söyledi.
Vance, Washington'ın müzakerelerdeki asıl amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Başkan Trump İranlıların henüz kabul etmeye ve üzerinde çalışmaya hazır olmadığı bazı kırmızı çizgiler belirledi" dedi.
Ayrıca Vance yaptığı açıklamada, Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bir anlaşma için müzakere zemini başladı” demiş ve iki tarafın hala üzerinde çalışması gereken başlıklar bulunduğunu belirtmişti.
