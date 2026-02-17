https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-temel-ilkeler-konusunda-mutabakata-varildi-1103575582.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile temel ilkeler konusunda mutabakata varıldı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile temel ilkeler konusunda mutabakata varıldı

ABD-İran arasındaki müzakerelerin ikinci tur görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den "ABD ile temel ilkeler konusunda mutabakata... 17.02.2026

Arakçi, görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin, ülkesinin Tahran’ın nükleer programı konusunda Washington ile kısa sürede bir anlaşmaya varacağı anlamına gelmediğini söyledi.Arakçi ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bir anlaşma için müzakere zemini başladı” dedi ve iki tarafın hala üzerinde çalışması gereken başlıklar bulunduğunu belirtti.Cenevre’de gazetecilere konuşan Arakçi, “Bir önceki tura kıyasla çok ciddi görüşmeler yaptığımızı ve görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştığımız yapıcı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim” dedi.ABD ile İran arasında yüksek riskli ikinci tur nükleer görüşmeler İsviçre’nin Cenevre kentinde başlamıştı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad el-Busaidi aracılığıyla müzakere etti.Hamaney: ABD, İran’ı yok edemeyecekİran’ın dini lideri Ali Hamaney, ülkenin Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde yaptığı konuşmada bu ifadeleri kullandı.Hamaney, Donald Trump’ın kısa süre önce ABD’nin son 47 yıldır ‘İslam Cumhuriyeti’ni’ yok edemediğini' söylediğini belirtti.‘Kendi halkına şikayette bulundu’ diyen Hamaney, ‘Bu iyi bir itiraf. Bunu başaramayacaksınız’ ifadelerini kullandı.Hamaney ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisine atıfta bulunarak, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" dedi.İran: Ana odak nükleerİran Dışişleri Bakanı’nın sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ana odağının nükleer konular olduğunu belirterek, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) arasında dün temaslar gerçekleştirildiğini, bugün de ABD heyeti ile IAEA Genel Direktörü arasında benzer görüşmelerin yapıldığının bildirildiğini ifade etti.Bekayi, günün ilerleyen saatlerinde Abbas Arakçi’nin Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenecek uluslararası bir toplantıya katılarak İran’ın tutumunu ortaya koyacağını aktardı.Müzakere ve temasların öğleden sonraya kadar sürmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.ABD-İran müzakerelerinde neler yaşandı?İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından 6 Şubat'ta Umman'ın Maskat kentinde yapılan ilk toplantıyla yeniden başladı.Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye dahil üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla canlandırıldı.Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyamumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

