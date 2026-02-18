https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/usulsuz-receteli-ilac-operasyonu-uyusturucu-etkili-ilaclari-bagimlilara-sattiklari-tespit-edildi-1103600779.html

Usulsüz reçeteli ilaç operasyonu: Uyuşturucu etkili ilaçları bağımlılara sattıkları tespit edildi

Usulsüz reçeteli ilaç satışı operasyonunda aralarında doktorların ve eczacılarının da olduğu 34 kişi tutuklandı. Uyuşturucu etkili hapların bağımlılara... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Adana merkezli 10 ilde usulsüz reçetelerle kanser ilacı ve uyuşturucu etkili hap temin ederek satanlara yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında doktor, sağlık çalışanı, eczacıların da bulunduğu 34 kişi tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu etkili hapların bağımlılara da satıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu etkili ilaçları bağımlılara sattıkları tespit edildiİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kanser ve Hepatit C ilaçları ile uyuşturucu etkili hapların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları araştırmayla bir grubun usulsüz reçetelerle aldığı ilaçları bazı sağlık kabinleri, eczaneler ve uyuşturucu bağımlılarına sattığını tespit etti.Aralarında doktorlar ve eczacılar da var Bunun üzerine 13 Şubat'ta Adana, Mersin, Osmaniye, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de belirlenen adreslere 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda doktor, sağlık çalışanı, eczacı ve ecza deposu sahiplerinin de arasında olduğu 69 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, adreslerdeki 1622 kutu ilaca da el koydu.Şüphelilerin anlaştıkları bazı hastalardan alınan kan ve idrar örnekleriyle yine anlaştıkları hasta olmayan kişiler adına düzenlenen usulsüz reçetelerle ilaçları temin edip satışını gerçekleştirdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor, eczacı ve ecza deposu sahibinin de arasında olduğu 34'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 35'i serbest bırakıldı.87 milyonluk mal varlığına tedbir konulduŞüphelilerin üzerine kayıtlı yaklaşık 87 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaza ilişkin de tedbir kararı uygulandı. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamu zararının tespiti için inceleme başlatıldı.

