https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/eczanelerde-ilacini-bulamayanlar-icin-yeni-donem-basladi-geri-bildirim-hatti-devreye-alindi-1103006386.html
Eczanelerde ilacını bulamayanlar için yeni dönem başladı: Geri bildirim hattı devreye alındı
Eczanelerde ilacını bulamayanlar için yeni dönem başladı: Geri bildirim hattı devreye alındı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, ilaca erişimde sıkıntı yaşayanları mağduriyetlerini engellemek için tedarik sorununu çözüme ulaştıracak çağrı merkezini devreye aldı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T15:20+0300
2026-01-24T15:20+0300
2026-01-24T15:20+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck)
i̇laç
eczane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0d96808678d1ba957df3d5d2c554f627.jpg
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede girdi. Buna göre ilacını eczanede bulamayanlar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun 444 4 680 numaralı hattını arayarak yardım alabilecek. İlaca ulaşamayanlar 444 4 680 numaralı hattan yardım alabilecekSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla başlattıkları uygulamayı anlattı. Ayar sistem hakkında şunları dile getirdi: 8 bin 500 ilaç devlet desteğiyle halka sunuluyorAyar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.Bu kapsamda geçen yıl imalatçıların, tedarikle ilgili yaşayabilecekleri sorunları öngördükleri anda en az 3 ay önceden bu durumu TİTCK'ye bildirmelerini zorunlu hale getirdiklerini aktaran Ayar, bu sayede ilaçlar kritik düzeyde yokluğa girmeden önce alternatif çözümler üretilebildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bitkiye-ilac-artik-receteyle-alinacak-receteyi-kim-yazacak-uygulama-ne-zaman-basliyor-1102847635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_30c4517e58e5fdbc804d275e9bb088c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck), i̇laç, eczane
sağlık bakanlığı, türkiye i̇laç ve tıbbi cihaz kurumu (ti̇tck), i̇laç, eczane
Eczanelerde ilacını bulamayanlar için yeni dönem başladı: Geri bildirim hattı devreye alındı
Sağlık Bakanlığı, ilaca erişimde sıkıntı yaşayanları mağduriyetlerini engellemek için tedarik sorununu çözüme ulaştıracak çağrı merkezini devreye aldı.
Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede girdi. Buna göre ilacını eczanede bulamayanlar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun 444 4 680 numaralı hattını arayarak yardım alabilecek.
İlaca ulaşamayanlar 444 4 680 numaralı hattan yardım alabilecek
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla başlattıkları uygulamayı anlattı. Ayar sistem hakkında şunları dile getirdi:
"Vatandaşlarımız gittikleri bir eczanede ilacını bulamadıysa, 444 4 680 hattı üzerinden bize bunu lütfen rapor etsinler. 'İlacımı bulamıyorum' dedikleri zaman eğitim verdiğimiz uzman iletişimcilerimiz kendilerine yardımcı olacaklar. Hem o ilacın en yakın nerede bulunabileceği konusunda yönlendirme sağlayacaklar daha da önemlisi ilaç tedarikiyle alakalı sorumlularımızın harekete geçmesine ve tedarik sorununun çözümüne katkı sunacaklar."
8 bin 500 ilaç devlet desteğiyle halka sunuluyor
Ayar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.
Bu kapsamda geçen yıl imalatçıların, tedarikle ilgili yaşayabilecekleri sorunları öngördükleri anda en az 3 ay önceden bu durumu TİTCK'ye bildirmelerini zorunlu hale getirdiklerini aktaran Ayar, bu sayede ilaçlar kritik düzeyde yokluğa girmeden önce alternatif çözümler üretilebildiğini söyledi.