Eczanelerde ilacını bulamayanlar için yeni dönem başladı: Geri bildirim hattı devreye alındı

Sağlık Bakanlığı, ilaca erişimde sıkıntı yaşayanları mağduriyetlerini engellemek için tedarik sorununu çözüme ulaştıracak çağrı merkezini devreye aldı. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede girdi. Buna göre ilacını eczanede bulamayanlar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun 444 4 680 numaralı hattını arayarak yardım alabilecek. İlaca ulaşamayanlar 444 4 680 numaralı hattan yardım alabilecekSağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla başlattıkları uygulamayı anlattı. Ayar sistem hakkında şunları dile getirdi: 8 bin 500 ilaç devlet desteğiyle halka sunuluyorAyar, Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 ilacı devlet desteğiyle vatandaşlarına sunduğunu belirterek, "Bu, dünya için çok önemli bir başarıdır. 8 bin 500 ilaçtan sadece 150'si eşdeğeri olmayan ilaçlar grubundadır. İlaç azaldığı, bulunmada, teminde zorluk yaşandığı zaman özellikle bu 150 ilaç için Sağlık Bakanlığı ve kurumumuz gerekli müdahalelerde bulunmaktadır." diye konuştu.Bu kapsamda geçen yıl imalatçıların, tedarikle ilgili yaşayabilecekleri sorunları öngördükleri anda en az 3 ay önceden bu durumu TİTCK'ye bildirmelerini zorunlu hale getirdiklerini aktaran Ayar, bu sayede ilaçlar kritik düzeyde yokluğa girmeden önce alternatif çözümler üretilebildiğini söyledi.

