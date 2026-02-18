https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/unrwa-sozcusu-abu-hasna-israilin-koydugu-tum-engellere-ragmen-egitim-ve-saglik-hizmetlerini-1103603973.html
UNRWA Sözcüsü Abu Hasna: İsrail’in koyduğu tüm engellere rağmen eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamaya devam ediyoruz
UNRWA Sözcüsü Abu Hasna: İsrail'in koyduğu tüm engellere rağmen eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamaya devam ediyoruz
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik'e açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki son insani...
İsrail'in, UNRWA’nın faaliyetlerine getirdiği tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen kuruluşun Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için tek ‘can simidi’ olmaya devam ettiğini kaydeden Abu Hasna, Gazze Şeridi dahil faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde son derece ağır insani durum karşısında hayati önem taşıyan hizmetleri sunmaya devam etme kararlılığını yineledi.UNRWA’nın, kapsamlı altyapı yıkımına rağmen Gazze Şeridi’ndeki eğitimi yeniden başlatmayı başardığını anlatan yetkili, şu ifadeyi kullandı:Eğitimin, öğrencilerin yaşadığı ciddi psikolojik ve zihinsel stresin yanı sıra yaygın yetersiz beslenme ve temel gıda maddelerinin kıtlığı dahil çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Abu Hasna, şunu dedi: Gazze Şeridi'ndeki insani yardım sisteminin, girişine izin verilen kamyon sayısının büyük ölçüde azaltılması nedeniyle büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden UNRWA Sözcüsü, İsrail’in geçen yılın Mart ayından bu yana binlerce kamyonunun girişini engellemeye devam ettiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: Su arıtma ve atıksu tesislerinin işletilmesi için gerekli olan yüzlerce malzeme, ekipman ve yedek parçanın ithalatına getirilen yasak ve ayrıca yaşanan büyük yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini söyleyen Abu Hasna, şunu ekledi:UNRWA’nın yanı sıra, diğer insani yardım kuruluşlarına da uygulanan ağır kısıtlamalar nedeniyle mevcut insani durumun taşıdığı tehlikelere dikkat çeken kuruluş yetkilisi, bu durumun, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleşmesine yol açabileceğini belirtti.
UNRWA Sözcüsü Abu Hasna: İsrail’in koyduğu tüm engellere rağmen eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamaya devam ediyoruz
14:47 18.02.2026 (güncellendi: 14:49 18.02.2026)
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e açıklamasında, Gazze Şeridi’ndeki son insani ve sosyal durumu anlattı.
İsrail'in, UNRWA’nın faaliyetlerine getirdiği tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen kuruluşun Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için tek ‘can simidi’ olmaya devam ettiğini kaydeden Abu Hasna, Gazze Şeridi dahil faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde son derece ağır insani durum karşısında hayati önem taşıyan hizmetleri sunmaya devam etme kararlılığını yineledi.
UNRWA’nın, kapsamlı altyapı yıkımına rağmen Gazze Şeridi’ndeki eğitimi yeniden başlatmayı başardığını anlatan yetkili, şu ifadeyi kullandı:
Şu anda ajans, yıkılan okullarında yaklaşık 300 bin çocuğa eğitim veriyor. Bunların 70 bini yüz yüze eğitim alırken, geri kalanı çevrimiçi platformlar aracılığıyla okuyor. Yetkili, kırtasiye malzemesi ve okul mobilyası sıkıntısına rağmen, çadırlarda bile eğitimin devam ettiğini belirtti.
Eğitimin, öğrencilerin yaşadığı ciddi psikolojik ve zihinsel stresin yanı sıra yaygın yetersiz beslenme ve temel gıda maddelerinin kıtlığı dahil çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Abu Hasna, şunu dedi:
Bu durum, çocukların öğrenme yeteneklerini doğrudan ve son derece olumsuz etkiliyor ve aralarında yaygın ruh sağlığı sorunlarına yol açıyor.
Gazze Şeridi'ndeki insani yardım sisteminin, girişine izin verilen kamyon sayısının büyük ölçüde azaltılması nedeniyle büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu kaydeden UNRWA Sözcüsü, İsrail’in geçen yılın Mart ayından bu yana binlerce kamyonunun girişini engellemeye devam ettiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu kamyonlar, 1 milyon 300 binden fazla Filistinli için yeterli çadır ve barınma ekipmanı, Gazze Şeridi'nin üç aylık ihtiyacını karşılayacak kadar gıda ve büyük miktarda ilaç ve tıbbi malzeme ile yüklü.
Su arıtma ve atıksu tesislerinin işletilmesi için gerekli olan yüzlerce malzeme, ekipman ve yedek parçanın ithalatına getirilen yasak ve ayrıca yaşanan büyük yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini söyleyen Abu Hasna, şunu ekledi:
Tüm bu engellere rağmen, UNRWA Gazze şehrinde ve Şeridin kuzey ve orta kesimlerinde yeni klinikler açtı. Sadece El-Bureij kampında günde yaklaşık 18 bin hasta muayene ediliyor ve 2023 Ekim’te savaşın başladığı günden bu yana 18 milyondan fazla tıbbi konsültasyon sağlandı.
UNRWA’nın yanı sıra, diğer insani yardım kuruluşlarına da uygulanan ağır kısıtlamalar nedeniyle mevcut insani durumun taşıdığı tehlikelere dikkat çeken kuruluş yetkilisi, bu durumun, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin benzeri görülmemiş bir şekilde kötüleşmesine yol açabileceğini belirtti.