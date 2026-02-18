Türkiye
Rusya’dan ABD’ye Küba çağrısı: ‘Ablukası planlarından vazgeçin’
Rusya’dan ABD’ye Küba çağrısı: ‘Ablukası planlarından vazgeçin’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'yi Küba'ya yönelik deniz ablukası planlarından vazgeçmeye çağırdı.
2026-02-18T13:52+0300
2026-02-18T13:54+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’yı ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodríguez Parrilla ile bir araya geldi.Lavrov, görüşme sırasında, “Uluslararası toplumun büyük çoğunluğuyla birlikte, ABD'yi sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Özgürlük Adası'na deniz ablukası uygulama planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Küba ve halkına, ülkenin bağımsızlık ve güvenliğini savunma konusunda desteğini sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya-Küba işbirliğinin ABD için tehdit oluşturduğu yönündeki suçlamaları kesinlikle reddettiklerini vurguladı.
Rusya’dan ABD’ye Küba çağrısı: ‘Ablukası planlarından vazgeçin’

13:52 18.02.2026 (güncellendi: 13:54 18.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’yi Küba'ya yönelik deniz ablukası planlarından vazgeçmeye çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’yı ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodríguez Parrilla ile bir araya geldi.
Lavrov, görüşme sırasında, “Uluslararası toplumun büyük çoğunluğuyla birlikte, ABD'yi sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Özgürlük Adası'na deniz ablukası uygulama planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Küba ve halkına, ülkenin bağımsızlık ve güvenliğini savunma konusunda desteğini sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya-Küba işbirliğinin ABD için tehdit oluşturduğu yönündeki suçlamaları kesinlikle reddettiklerini vurguladı.
