https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rusyadan-abdye-kuba-cagrisi-ablukasi-planlarindan-vazgecin-1103602122.html

Rusya’dan ABD’ye Küba çağrısı: ‘Ablukası planlarından vazgeçin’

Rusya’dan ABD’ye Küba çağrısı: ‘Ablukası planlarından vazgeçin’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’yi Küba'ya yönelik deniz ablukası planlarından vazgeçmeye çağırdı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T13:52+0300

2026-02-18T13:52+0300

2026-02-18T13:54+0300

dünya

rusya

küba

sergey lavrov

bruno rodriguez parrilla

abd

abluka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103601897_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_68b8bd5cce0fc392c0507ec1394bed91.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’yı ziyaret eden Kübalı mevkidaşı Bruno Rodríguez Parrilla ile bir araya geldi.Lavrov, görüşme sırasında, “Uluslararası toplumun büyük çoğunluğuyla birlikte, ABD'yi sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve Özgürlük Adası'na deniz ablukası uygulama planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Küba ve halkına, ülkenin bağımsızlık ve güvenliğini savunma konusunda desteğini sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya-Küba işbirliğinin ABD için tehdit oluşturduğu yönündeki suçlamaları kesinlikle reddettiklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kremlin-putin-cenevredeki-rus-heyetinden-dogrudan-raporlar-aliyor-1103599271.html

rusya

küba

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, küba, sergey lavrov, bruno rodriguez parrilla, abd, abluka